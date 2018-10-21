THY- Euroleague
0553 313 94 23

Washington Post'tan 'CIA' iddiası: Ses kaydını...

ABD’nin Washington Post gazetesi, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) yetkililerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin ses kayıtlarını dinlediğini iddia etti.

21 Ekim 2018 Pazar 01:18
Washington Post'tan 'CIA' iddiası: Ses kaydını...

Washington Post, bu iddiayı ismini açıklamadığı CIA yetkililerine dayandırdı.

"CIA yetkilileri, Türk yetkililerin belirttiği ses kayıtlarını dinledi" ifadesine yer verilen haberde, gazete bu iddiaya kaynak olarak “konuya yakın kişileri” gösterdi.

CIA sözcüsü ise habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde,Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 01:18
  1. İstanbul
  2. washington post
  3. DÜNYA Haberleri
  4. Cemal Kaşıkçı
  5. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Fenerbahçe'den 50 yıl sonra en kötü başlangıç
    1. Ve Fenerbahçe'den 50 yıl sonra en kötü..
    2. Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    3. Rıdvan Dilmen: Koskoca Fenerbahçe 9..
    4. Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe yorumu:..
    5. Washington Post'tan 'CIA' iddiası: Ses..
    6. Dünyanın cevabını aradığı soru: Cemal..
    7. Prens Selman'ın kirli oyunu! Onları..
    8. Suudi Arabistan cinayeti neden itiraf..
    9. Trabzon'da feci kaza! Ölü ve yaralılar..
    10. Kan dondurucu olay! 63 bebek cesedi...
    11. CHP'den istifa etti! AK Parti'ye geçti
    12. Messi taraftarı üzdü! El Clasico'da..
    13. Binali Yıldırım Erzincan'da!
    14. Trump, Rusya ile ipler kopardı!..
    15. Kars'ta panik! Kışla önüne tüp bırakıldı
    16. Çavuşoğlu Kosova'yı selfie ile..
    17. Kral Selman, Sisi ile görüştü
    18. Katar'da felaket! Ülke sular altında
    19. İki ülke arasında büyük kriz!..
    20. Cocu: Robinho gibi bir oyuncuyu..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    21 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?