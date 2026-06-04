Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu!

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Nacar, “Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim’ itirafı büyük tartışma doğurdu. ‘Gördüğüm Derin Devlet ve Neo - Haşhaşi FETÖ’ adlı kitabımda da belirttiğim gibi bu karanlık örgütü, ilk defa 1975 üniversite yıllarımda, 'Zehir Hafiye' olarak nitelenen eski içişleri bakanı Faruk Sükan'dan öğrendim. Onun bana anlattıklarına göre meğer Fethullah Gülen, CHP'nin Gladio ile irtibatlı eski genel sekreteri Kasım Gülek tarafından keşfedilerek, 'komünizmle mücadele eden Fuat Doğu' ya sunulan bir projeymiş. 1968'lerde devreye sokulan bu projeye yeni bir kimlik kazandırmak için de, yine CHP'li bir isim olan askeri savcı Nurettin Soyer, 1971 muhtırası ile birlikte devreye girerek, Gülen'in de içinde olduğu 54 kişilik bir 'nurculuk davası' açıyor. Daha ilginç olan ise Fethullah Gülen, İzmir'de açılan bu dava sürecinde 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, NATO’cu generallerden Faik Türün'ün devreye girmesiyle beraat ettiriliyor. İşte İslami bir uyanışı kontrol etmek için, 1970'lerin başından itibaren CIA ve MOSSAD destekli bu 'ılımlı İslam' FETÖ projesinin yol haritası böyle döşeniyor. Bu proje, ABD, 1979 İslam Devrimi ile İran'ı kaybedince daha da önem kazandı. Örneğin, FETÖ okullarının, Sovyetler Birliği ile İslam ülkelerindeki faaliyetlerine bakılabilir” dedi.

“ÖNDER SAV’A SORUYORUM: O DOSYAYI, FETÖ'YE NİÇİN GÖNDERDİNİZ?”

“Bu karanlık örgütü erkenden fark edip ve onu Haşhaşilere benzeterek bir mücadele verirken, zaman zaman yetkili makamları da uyardım” diyen Nacar şöyle devam etti: “Bunlardan birisi de, o tarihte CHP Grup Başkanvekili olan Önder Sav ile Başbakan Mesut Yılmaz'a gönderdiğim dosyalardır. O yıllarda, 'F tipi örgüt' olarak nitelenen, özellikle de CHP ile Anavatan Partisi içinde mevzi kazanma gayretine giren bu yapı hakkında geniş bir rapor hazırladım. Buna, Gülen'in 'Küçük Dünyam' adlı kitabı ile gerekli gördüğüm bazı fotokopileri de ilave ederek kendilerine ilettim. Bu girişimimi, 29 Mart 1998 tarihinde Hürriyet gazetesi, ‘Nacar'dan CHP'ye Gülen dosyası’, Cumhuriyet ise, ‘Nacar'dan Fethullah Gülen dosyası’ başlıklarıyla haberleştirilerek yayımladılar. Bunun üzerine bana ateş püsküren FETÖ elemanları yine devreye girerek, beni derin devletin adamı ilan ettiler. İlginç olan ise, olaydan sadece iki gün sonra, Sav'a gönderdiğim raporda ne yazmışsam bana olduğu gibi aktardılar. Meğer dosya kendilerine gönderilmiş. İşte şimdi, FETÖ'ye savaş açan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ihanetle suçlayan Ekrem İmamoğlu safında yer alan Önder Sav'a soruyorum: Bir işlem yapmadığınızı bildiğim o dosyayı, FETÖ'ye niçin gönderdiniz?