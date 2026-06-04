  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rusya hücuma geçecek Savaş kararı aldı Devlet Bahçeli Özgür Özel'e bu sefer çok sert çıkıştı! Türkiye'den mayıs ayında 22.504 milyar dolarlık ihracat Böcek'ten seçim rüşveti itirafı! Adaylık için 1.9 milyon Euro, 15 milyon TL ve 200 bin dolar Seçim Rüşveti 1 değil, 2 değil 3 değil… Phuketçi başkanın personeli yarış atı kodamanı çıktı CHP'nin Asıl Sorunu Kurultay Değil, Erdoğan'ı yenememek... Ahmet Hakan’dan çarpıcı analiz Felaket tellalları yine ters köşe! TÜİK rakamları paylaştı: İşsizlikte büyük düşüş Kazancını Türkiye'ye getirene 20 yıl vergi yok! Siyonistler hiçbir zaman uymadı: Kalleş İsrail ile ateşkes kararı İsrail’in gözü yaşlı! ABD’deki ön seçimi Filistin destekçisi Müslüman doktor kazandı
Gündem Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu!
Gündem

Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Nacar’dan Önder Sav’ı terletecek "FETÖ" sorusu!

Araştırmacı Yazar İsmail Nacar’dan, Özgür Özel’in yanında yer alan eski CHP yöneticisi Önder Sav’ı terletecek “FETÖ” sorusu geldi.

Konuya ilişkin Akit’e açıklamada bulunan Nacar, “Bilindiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ‘Aramızdaki FETÖ ajanlarını fark edemedim’ itirafı büyük tartışma doğurdu. ‘Gördüğüm Derin Devlet ve Neo - Haşhaşi FETÖ’ adlı kitabımda da belirttiğim gibi bu karanlık örgütü, ilk defa 1975 üniversite yıllarımda, 'Zehir Hafiye' olarak nitelenen eski içişleri bakanı Faruk Sükan'dan öğrendim. Onun bana anlattıklarına göre meğer Fethullah Gülen, CHP'nin Gladio ile irtibatlı eski genel sekreteri Kasım Gülek tarafından keşfedilerek, 'komünizmle mücadele eden Fuat Doğu' ya sunulan bir projeymiş. 1968'lerde devreye sokulan bu projeye yeni bir kimlik kazandırmak için de, yine CHP'li bir isim olan askeri savcı Nurettin Soyer, 1971 muhtırası ile birlikte devreye girerek, Gülen'in de içinde olduğu 54 kişilik bir 'nurculuk davası' açıyor. Daha ilginç olan ise Fethullah Gülen, İzmir'de açılan bu dava sürecinde 7 ay tutuklu kaldıktan sonra, NATO’cu generallerden Faik Türün'ün devreye girmesiyle beraat ettiriliyor. İşte İslami bir uyanışı kontrol etmek için, 1970'lerin başından itibaren CIA ve MOSSAD destekli bu 'ılımlı İslam' FETÖ projesinin yol haritası böyle döşeniyor. Bu proje, ABD, 1979 İslam Devrimi ile İran'ı kaybedince daha da önem kazandı. Örneğin, FETÖ okullarının, Sovyetler Birliği ile İslam ülkelerindeki faaliyetlerine bakılabilir” dedi.

 

“ÖNDER SAV’A SORUYORUM: O DOSYAYI, FETÖ'YE NİÇİN GÖNDERDİNİZ?”

“Bu karanlık örgütü erkenden fark edip ve onu Haşhaşilere benzeterek bir mücadele verirken, zaman zaman yetkili makamları da uyardım” diyen Nacar şöyle devam etti: “Bunlardan birisi de, o tarihte CHP Grup Başkanvekili olan Önder Sav ile Başbakan Mesut Yılmaz'a gönderdiğim dosyalardır. O yıllarda, 'F tipi örgüt' olarak nitelenen, özellikle de CHP ile Anavatan Partisi içinde mevzi kazanma gayretine giren bu yapı hakkında geniş bir rapor hazırladım. Buna, Gülen'in 'Küçük Dünyam' adlı kitabı ile gerekli gördüğüm bazı fotokopileri de ilave ederek kendilerine ilettim. Bu girişimimi, 29 Mart 1998 tarihinde Hürriyet gazetesi, ‘Nacar'dan CHP'ye Gülen dosyası’, Cumhuriyet ise, ‘Nacar'dan Fethullah Gülen dosyası’ başlıklarıyla haberleştirilerek yayımladılar. Bunun üzerine bana ateş püsküren FETÖ elemanları yine devreye girerek, beni derin devletin adamı ilan ettiler. İlginç olan ise, olaydan sadece iki gün sonra, Sav'a gönderdiğim raporda ne yazmışsam bana olduğu gibi aktardılar. Meğer dosya kendilerine gönderilmiş. İşte şimdi, FETÖ'ye savaş açan Kemal Kılıçdaroğlu'nu, ihanetle suçlayan Ekrem İmamoğlu safında yer alan Önder Sav'a soruyorum: Bir işlem yapmadığınızı bildiğim o dosyayı, FETÖ'ye niçin gönderdiniz?

Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz
Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz

Gündem

Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!
İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı
CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı

Gündem

CHP'den yine bilindik algı! AK Partili vekil anket sonuçlarını Akit TV'de açıkladı

Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"
Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"

Gündem

Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"

YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti
YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti

Gündem

YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti

CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız
CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız

Gündem

CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Sızıntı

Heryerde kripto fettöşiler!!!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23