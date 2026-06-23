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Gündem Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek
Gündem

Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek

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Washington duyurdu! İran ABD'ye girecek

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kuzey Amerika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden İran Milli Futbol Takımı'nın turnuvadaki bir sonraki kritik müsabakası için ülkeye daha erken giriş yapmasını engelleyen katı kısıtlamaları esneteceğini duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 2026 Dünya Kupası'nda oynayan İran Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki maçı için ülkeye daha erken seyahat etmesini engelleyen kısıtlamaları kaldıracağını duyurdu.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Milli Futbol Takımı'nın 26 Haziran'da Seattle kentinde oynayacağı FIFA Dünya Kupası grup aşamasının son maçı öncesinde seyahat kısıtlamalarının hafifletileceği belirtildi.

Açıklamada, İran futbol ekibinin cuma günü Mısır ile oynayacağı maçtan iki gün önce Seattle'a seyahat etmesine izin verileceği ve böylece takımın ilk iki maçına kıyasla ABD'de fazladan bir gün geçireceği ifade edildi.

Bununla birlikte, takımın, maçtan sonra yine de Meksika'nın Tijuana kentindeki ana kampına dönmesinin gerektiği kaydedildi.

Söz konusu değişiklik, İran'ın futbol federasyonunun turnuva boyunca takıma yapılan muameleyle ilgili FIFA'ya resmi bir şikayette bulunmayı planladığını açıklamasının ardından geldi.

Beyaz Saray FIFA görev gücünün başkanı Andrew Giuliani, geçen günlerde politikanın değiştirilmesi konusunda görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.

ABD, Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinin belirsizliğini koruduğu bir dönemde İranlı ekibin başlangıçta Arizona'da kamp yapmasına izin vermemiş, bundan dolayı mayıs ayının sonlarında kamp yeri Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana bölgesine taşınmıştı.

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Yorumlar

Mehmet

Bu ABD'nin yaptığı yeni oyunun bir başka çelişkili hareketi. Bir yandan daima İslam ülkelerine karşı nefret dolu bir politikalar izlese de, şimdi İran Milli Futbol Takımı için seyahat kısıtlamaları kaldırarak onlara "dost muamelesi" yapıyorlar. Bunu Batı'nın her zaman yaptığı gibi yaptıkları şeylerden biri olarak görüyorum: İslam dünyasına karşı tutumu sürekli değiştiriyorlar. Allah bizleri bu karanlık oyunlardan korusun ve İran Milli Futbol Takımı başarıyla Dünya Kupası'nı kazansın.
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