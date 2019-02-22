Warriors, Sacramento Kings'i mağlup etti Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son şampiyon Golden State Warriors, sahasında Sacramento Kings'i 125-123 yendi. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 36 sayı, 6 ribaunt, 7 asistlik performans sergilediği mücadelede Sacramento Kings'i 125-123 yenerek, bu sezon 42. galibiyetini aldı. Kevin Durant'ın 28 sayı ürettiği Warriors'ta DeMarcus Cousins 17 sayı, 10 ribaunt, 3 asistle salondan ayrıldı. Kings'te ise Marvin Bagley 28 sayı, 13 ribauntla "double double" yaparken, Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 18 sayıyla oynadı. - Cedi'den Suns potasına 19 sayı Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Phoenix Suns'ı 111-98 mağlup etti. Cedi Osman'ın 19 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkı sağladığı mücadelede Ante Zizic 15 sayı, 12 ribaunt, Kevin Love 16 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı. Konuk ekipte Devin Booker'ın 30, Kelly Oubre'nin 23 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı. Suns, tarihinde ilk kez üst üste 16 mağlubiyet aldı. - Sonuçlar Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-98 Philadelphia 76ers-Miami Heat: 106-102 Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 99-113 Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 98-97 Golden State Warriors-Sacramento Kings: 125-123 Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 111-106

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