Wang Yi ile Antony Blinken telefonda görüştü

Wang, Çin’in sorumlu bir devlet olarak uluslararası hukuka daima bağlı kaldığına işaret ederek, mesnetsiz tahmin ve spekülasyonları kabul etmeyeceklerini belirtti. Wang Yi, iki tarafın temkinli davranarak zamanında temaslarda bulunması, yanlış değerlendirmelerden kaçınması ve fikir ayrılıklarını kontrol altına alması gerektiğini ifade etti.

Diğer yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı, bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in Çin ziyaretini erteleme kararını değerlendirdi. Çinli sözcü, Çin’e ait bir balonun mücbir sebeplerden ötürü yanlışlıkla ABD’nin hava sahasına girdiğini, Çin’in konuyu araştırdıktan sonra ABD’ye bilgi verdiğini kaydetti.

Balonun Çin’e ait sivil bir hava aracı olduğuna ve meteorolojik araştırmalar için kullanıldığına dikkat çeken sözcü, balonun batı rüzgârları ve kısıtlı otomatik dümen imkâna sahip olması nedeniyle kendi rotasının dışına çıktığını dile getirdi. Sözcü, "Bu, tamamen mücbir sebeplerden kaynaklı beklenmedik bir olay ve olgular da çok net. Çin, daima uluslararası hukuk doğrultusunda hareket etmekte ve tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüklerine saygı göstermektedir.’’ ifadelerini kullandı.

Çin’in herhangi bir ülkenin topraklarını veya hava sahasını ihlal etme niyetinin bulunmadığını, ihlal de etmediğini belirten sözcü, bazı ABD’li siyasetçilerin ve gazetecilerin olayı abartarak, Çin’i karalamaya çalışmalarına karşı çıktıklarını kaydetti.

Her kademedeki temasların korunmasının, Çin ve ABD liderlerinin Bali Adası’nda vardığı önemli uzlaşılardan olduğunu hatırlatan sözcü, iki ülkenin diplomasi ekiplerinin görevlerinden birisinin, ikili ilişkileri uygun şekilde idare etmek ve bilhassa da beklenmedik durumlara soğukkanlı ve ihtiyatlı yaklaşmak olduğunun altını çizdi.

Sözcü, “Çin ve ABD, ziyaret hakkında resmî bir açıklama yapmamıştı. ABD’nin ilgili açıklaması kendi meselesidir, buna saygı gösteriyoruz.” dedi.