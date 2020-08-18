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Ekonomi Walmart'ın internetten satışları ikinci çeyrekte yüzde 97 arttı
Ekonomi

Walmart'ın internetten satışları ikinci çeyrekte yüzde 97 arttı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:52:04 -
Walmart'ın internetten satışları ikinci çeyrekte yüzde 97 arttı

WASHINGTON (AA) - ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, bu yılın ikinci çeyreğinde elektronik ticaret satışlarının yüzde 97 arttığını duyurdu.

Walmart, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin net satışları ve operasyonlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önemli ölçüde etkilendiğine işaret edilen açıklamada, birçok kategorideki ürünlere yönelik artan talebin ise güçlü bir satışa yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, Walmart'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki mağaza satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3, elektronik ticaret satışlarının ise yüzde 97 arttığı kaydedildi.

Walmart'ın toplam gelirinin bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 137,7 milyar dolara yükseldiği belirtilen açıklamada, şirketin karının da aynı dönemde yüzde 79,4 artarak 6,4 milyar dolara çıktığı bildirildi.

Açıklamada, şirketin geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,26 dolar olan hisse başına karının ise bu dönemde 2,27 dolara yükseldiği kaydedildi.

Walmart'ın ikinci çeyrek bilançosunun beklenenden iyi gelmesinin ardından şirketin New York borsasındaki hisseleri, borsanın açılışı öncesi yapılan sınırlı işlemlerde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.


- İnşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot'un satışları yüzde 23,4 arttı


ABD'de inşaat ve ev malzemeleri satan Home Depot da nisan-haziran dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin ikinci çeyrekteki net satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,4 artarak 38,1 milyar dolara yükseldi.

Şirketin bu dönemde elde ettiği kar yüzde 25 artarak 4,3 milyar dolara çıkarken, geçen yılın ikinci çeyreğinde 3,17 dolar olan hisse başına karı bu dönemde 4,02 dolar olarak kaydedildi.

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