Bürokratik engel felçli gencin hayatını zindana çevirdi! Cihazı kapanınca ağrılar içinde feryat etti!

Son 8 aydır yatağa bağımlı yaşadığını dile getiren Cankurt, şöyle devam etti: "Kalçamda bu yalancı kemik oluşumundan olduğum ameliyatlara bağlı olarak yara var. Bu yaralarda VAC denilen vakumlu bir cihaz takılı. Onların çekip içerideki akıntıyı bitirmesini bekliyoruz. O akıntı bittiği zaman anca plastik ve ortopedi hekimlerim yeniden ameliyat yapıp, oradaki açık olan tüneli kapatıp beni tekrar tekerlekli sandalyemde sağlıklı şekilde dışarıdaki sosyal hayatıma döndürebilecekler. Ama asıl şu an en büyük yaşadığım problem engelimden dolayı yoğun kasılmalarım oluyor. Engelimin adı spastik parapleji. Sinirlerin birbiriyle sağlıklı iletişim kuramamasından kaynaklı vücudun farklı yerlerinde elektrik yanmaları gibi olabiliyor, nöropatik ağrılar oluyor. Ben bunlar için 2019 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir cihaz taktırdım. Bu cihaz sayesinde kasılmalarım gitmiş, bir anda hayat çok güzelleşmişti. Mutluluğum, motivasyonum her şey çok fazla arttı." "7 yıllık cihazın ömrü doldu, 1 Ağustos'ta tamamen kapandı" Cihazın süresinin dolacağının aylar öncesinden belli olduğunu ve hastaneyle ameliyat planlaması yaptıklarını aktaran Cankurt, "Bu yıl temmuzun son haftası cihazımın kapanacağını medikalcim bana iletti. Ben de burada Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi beyin cerrahi servisindeki hekimime bunu ilettim. Hocam da bana artık bu üniversitede de bu ameliyatların yapılmaya başlandığını söyledi. Çünkü bu ameliyat sadece belli başlı büyük hastanelerde yapılabiliyordu. Çok sevindim. Hatta iki ay önceden anestezi raporumu ayarladık. 1 Ağustos'ta benim cihazım tamamen kapandı" ifadelerini kullandı.