Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu. İlk maç Trabzon'da oynanacak.
Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde lig etabına kalmak için karşılaşacağı takım netleşti. Bordo-mavililer, play-off turunda Ferencvaros ile eşleşirken turun maç takvimi de belli oldu.
İlk maç Trabzon’da oynanacak
Trabzonspor, Ferencvaros karşısında ilk maça sahasında çıkacak. Play-off turunda ilk karşılaşmalar 20 Ağustos’ta, rövanş mücadeleleri ise 27 Ağustos’ta oynanacak.
Ferencvaros avantajını korudu
Ferencvaros, ilk maçını 1-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atlayan taraf oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan temsilcisi oldu.
Kazanan Avrupa Ligi’nde devam edecek
Play-off turunu geçen ekipler UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabına katılma hakkı kazanacak. Eşleşmeyi kaybeden takımlar ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabında devam edecek.