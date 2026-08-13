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Spor Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu
Spor

Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu

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Trabzonspor’un Avrupa Ligi rakibi belli oldu

Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Ferencvaros oldu. İlk maç Trabzon'da oynanacak.

Trabzonspor’un Avrupa Ligi’nde lig etabına kalmak için karşılaşacağı takım netleşti. Bordo-mavililer, play-off turunda Ferencvaros ile eşleşirken turun maç takvimi de belli oldu.

 

İlk maç Trabzon’da oynanacak

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında ilk maça sahasında çıkacak. Play-off turunda ilk karşılaşmalar 20 Ağustos’ta, rövanş mücadeleleri ise 27 Ağustos’ta oynanacak.

 

Ferencvaros avantajını korudu

Ferencvaros, ilk maçını 1-0 kazandığı eşleşmenin rövanşında Gornik Zabrze ile 1-1 berabere kaldı ve tur atlayan taraf oldu. Bu sonucun ardından Trabzonspor’un Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Macaristan temsilcisi oldu.

 

Kazanan Avrupa Ligi’nde devam edecek

Play-off turunu geçen ekipler UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabına katılma hakkı kazanacak. Eşleşmeyi kaybeden takımlar ise yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabında devam edecek.

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