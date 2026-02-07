  • İSTANBUL
Ekonomi Wall Street’te bayram havası! Dow Jones 50 bin barajını devirdi: Tarihi rekor geldi
Ekonomi

Wall Street’te bayram havası! Dow Jones 50 bin barajını devirdi: Tarihi rekor geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Wall Street’te bayram havası! Dow Jones 50 bin barajını devirdi: Tarihi rekor geldi

ABD borsalarında dün son yılların en büyük finansal depremlerinden biri yaşandı; ancak bu kez sarsıntı yukarı yönlü oldu. Dow Jones Sanayi Endeksi, seans boyu süren güçlü alımların ardından tarihinde ilk kez kritik 50.000 puan seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek kapanış rekoruna imza attı.

Endeks, günü yüzde 2,4 artışla 1.207 puan yükselerek 50.115,67 seviyesinden kapattı. Endekste yer alan 30 hisseden 28'i değer kazandı.

Günün en dikkat çeken yükselişleri arasında Nvidia yüzde 7,8, Caterpillar yüzde 7,1 ve 3M yüzde 4,6 prim yaptı.

 

TEKNOLOJİ CEPHESİ TOPARLANDI

Haftanın ilk bölümünde baskı altında kalan teknoloji hisseleri haftanın son işlem gününde güçlü bir toparlanma gösterdi.

Nasdaq Bileşik Endeksi, yüzde 2 artışla 490,63 puan yükselerek 23.031,21 seviyesine çıktı.

Buna karşılık Amazon hisseleri, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin artan maliyet endişeleri nedeniyle düşüş yaşadı. Stellantis ise elektrikli araç yatırımlarını azaltacağını duyurmasının ardından 26 milyar dolarlık zarar açıkladı, şirket hisseleri geriledi.

 

TÜKETİCİ GÜVENİ VE ENFLASYON BEKLENTİLERİ DESTEK VERDİ

Piyasalardaki iyimserliği destekleyen en önemli başlıklardan biri de makroekonomik veriler oldu.

Michigan Üniversitesi'nin öncü tüketici güveni endeksi, ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Aynı ankette kısa vadeli enflasyon beklentileri yüzde 3,5'e gerileyerek son bir yılın en düşük düzeyi olarak kaydedildi.

Michigan Üniversitesi tarafından yayımlanan ankette, "tüketicilerin enflasyon endişelerinin belirgin şekilde zayıfladığı" vurgulandı.

 

ENDEKSLERDE HAFTALIK VE YILLIK PERFORMANS

Dow Jones Endeksi haftayı yüzde 2,50 artışla 50.115,67 puanda tamamladı. Endeks;

Seçim gününden bu yana yüzde 18,70,

2025 yemin töreninden bu yana yüzde 15,24,

Tarifelerin açıklandığı tarihten bu yana yüzde 18,69 yükseldi.

52 haftalık dip seviye olan 37.645,59 puana göre yüzde 33,12 artış kaydeden endeks, yılbaşından bu yana yüzde 4,27 prim yaptı.

S&P 500 Endeksi, haftayı yüzde 0,10 düşüşle 6.932,30 puanda kapattı. Günlük bazda ise 133,90 puan artışla yüzde 1,97 yükseldi. Endeks, 27 Ocak 2026'daki 6.978,60 puanlık rekor kapanışın yüzde 0,66 altında bulunuyor.

Nasdaq Endeksi haftayı yüzde 1,84 düşüşle 23.031,21 puanda tamamlarken, son işlem gününde yüzde 2,18 yükseldi. Endeks, 29 Ekim 2025'te görülen 23.958,47 puanlık rekorun yüzde 3,87 altında seyrediyor.

