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Dünya Wall Street'te açığa satışlar zarar etti
Dünya

Wall Street'te açığa satışlar zarar etti

Yeniakit Publisher
2024-01-05 14:23:00 -
Wall Street'te açığa satışlar zarar etti

Wall Street'te açığa satış yapanlar 2023 yılını toplamda 195 milyar dolar zararla tamamladı.

S3 Partners LLC tarafından derlenen verilere göre Wall Street'te açığa satış yapanlar 2023'ü yaklaşık 195 milyar dolarlık zararla kapatarak 2022'deki piyasa çöküşünde elde ettikleri yaklaşık 300 milyar dolarlık kazancın üçte ikisini geri verdi.

Açığa satış yapanlar 2021'de kümülatif olarak yaklaşık 142 milyar dolar, 2020'de ise 242 milyar dolar kaybetti.

Tesla'nın 2023 yılında hisseleri kabaca ikiye katlanırken 12,2 milyar dolarlık kayıpla açığa satış yapanlara en çok acı veren şirket oldu.

S3 Partners LLC yöneticisi Ihor Dusaniwsky, açığa satış yapanların geçen yıl en büyük kazançları elde eden hisse senetlerine yönelme eğiliminde olmaları nedeniyle, açığa satılan her doların %73'ünün negatif getiri sağladığını belirtti.

 
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