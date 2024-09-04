Wall Street Journal yazdı! Güveni henüz almadı: Elektrikli araçlar için Volkswagen'in planları tutmadı

Volkswagen, yüksek maliyetli elektrikli araçlara ilginin azalmasıyla mücadele ederken Almanya'da uzun süredir kaçındığı kesintileri değerlendiriyor. Wall Street Journal işten çıkarmaların da gündeme geldiği otomobil devindeki tartışmaları yazdı

Volkswagen'in Almanya'da ilk kez bir fabrikayı kapatmayı değerlendirmesi, güçlü sendikasıyla bir mücadele başlatıyor ve kendi adını taşıyan marka üzerinde artan baskıları vurguluyor. Otomobil üreticisinin patronları, elektrikli araçlara doğru giderek daha inişli çıkışlı bir geçiş yaparken pazartesi günü bir fabrikanın kapatılması olasılığını gündeme getirdi. Şirket, yılın hayal kırıklığı yaratan ilk yarısının ardından, geçen aralık ayında sendika liderleriyle üzerinde anlaşmaya varılan bir performans programının artık kar hedeflerine ulaşmak için yeterli olmayacağını söyledi.

CEO Oliver Blume yaptığı açıklamada, “Ekonomik ortam daha da sertleşti ve yeni rakipler Avrupa pazarına giriyor” dedi. Satışlar açısından grubun en büyüğü olan Volkswagen markası, ilk yarıda toplam faaliyet kârının onda birinden daha azına katkıda bulundu. Marjı sadece yüzde 2,3 veya işten çıkarma programının maliyetleri hariç yüzde 3,6 oldu.

Analistlere göre, şirket elektrikli araç işinin sonuçlarını açıklamasa da, eski CEO Herbert Diess yönetiminde ID.3 ve ID.4 gibi ürünlerle yeni teknolojiye yapılan büyük bahis, bugünkü zayıf karlılığın nedenlerinden biri. Volkswagen'in aralık ayında sendika ile yaptığı anlaşmayı açıklamasından birkaç gün önce Alman hükümeti beklenmedik bir şekilde elektrikli araç sübvansiyonlarını iptal etti. Şirketin yeni teknolojisi, düzensiz kamu şarj altyapısı ve yüksek fiyatlar konusunda temkinli olabilecek yeni alıcı gruplarını kazanmakta zorlandı.

"Maliyetler çok yüksek"

Almanya'daki elektrikli araç satışları bu yıl düştü ve Tesla'nın ülkedeki kayıtları temmuz ayına kadar olan yıl için 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 41 azaldı. Bernstein analisti Stephen Reitman, “EV'lere adanmış tesisler beklenen seviyelerde üretim yapmıyor ve maliyetler çok yüksek” dedi. Volkswagen markasının mali durumunu yeniden rayına oturtmak isteyen yöneticiler, bir önceki sendika anlaşması kapsamında mümkün olandan daha radikal adımlar atmak, özellikle de 1994'ten beri yürürlükte olan zorunlu işten çıkarmaları engelleyen bir anlaşmayı sona erdirmek istiyor. Volkswagen'in çalışma konseyine başkanlık eden sendika lideri Daniela Cavallo, pazartesi günü Almanya'daki herhangi bir potansiyel fabrika kapanışı için ön koşul olan bu hamleyle mücadele etme sözü verdi.

Tüketiciler hibrite yöneldi

Şirketin sendika gazetesine verdiği bir röportajda, markanın kötü performansından Diess'in hibritleri niş bir teknoloji olarak görmemesi gibi yönetim hatalarını sorumlu tuttu. Bu yıl otomobil alıcıları, şarj zahmeti ve elektrikli araç masrafı olmadan daha iyi yakıt ekonomisi elde etmenin bir yolu olarak hibritlere yöneldi.

Başlayan müzakereler Berlin'de şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Salı günü Almanya'nın ekonomi ve iklim koruma bakanı Robert Habeck, Volkswagen'de uzun vadeli düşünme ve sosyal ortaklarla yakın koordinasyon çağrısında bulundu. Habeck, hükümetin yeni bir büyüme planının parçası olarak elektrikli araçlar için vergi indirimi hazırladığını söyledi.

Emisyon standartlarını karşılaması gerekiyor

Volkswagen kârını düşüren elektrikli araç yatırımlarını ya da üretimini kolayca azaltamaz çünkü araçlarının gelecek yıldan itibaren çok daha katı Avrupa emisyon standartlarını karşılaması gerekiyor. Bernstein tarafından derlenen verilere göre, geçen yıl filo karbon emisyonları 2025'te olması gerekenden yüzde 24,2 daha yüksekti; bu oran Mercedes-Benz için yüzde 19,6 ve BMW için yüzde 9,7 idi.

Şirketin ayrıca sadece Çin'de değil, giderek artan bir şekilde Avrupa'da da daha düşük maliyetli, daha hızlı hareket eden Çinli elektrikli araç üreticileriyle rekabet etmesi gerekecek. Sektör tahminlerine göre Çinli üreticiler yüzde 30'a varan bir maliyet avantajına sahip. JATO Dynamics'e göre geçen yıl Çin'de Volkswagen'i geride bırakan BYD, ilk yarıda Avrupa'da yaklaşık 17 bin araç sattı; bu rakam 2023'ün aynı dönemine kıyasla 14 bin daha fazla. BYD bu yaz yüksek profilli Euro 2024 futbol turnuvasına sponsor oldu ve geçen hafta Alman distribütörünü satın almak için anlaştı.

"Almanya rekabet açısından gerilere düştü"

Volkswagen'in ilk yarıdaki karlılığı özellikle zayıf olsa da, performansı Porsche ve Audi gibi karlı lüks markaları da içeren grup için uzun süredir bir engel teşkil ediyor. Grubun sahip olduğu, sırasıyla Çek Cumhuriyeti ve İspanya merkezli Skoda ve SEAT gibi diğer kitlesel pazar markaları, son yıllarda Volkswagen'in kendisinden daha yüksek marjlar açıkladı. Blume açıklamasında “özellikle Almanya'nın bir üretim merkezi olarak rekabet gücü açısından daha da gerilere düştüğünü” belirtti.

Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği tarafından yapılan bir analize göre Almanya'daki işgücü maliyetleri Avrupa'daki en yüksek seviyede. Geçen yıl bir Alman otomobil işçisinin saati yaklaşık 62 euro'ya mal olurken, bu rakam Çek bir işçi için 23 euro, İspanyol bir işçi için 29 euro'ydu. BYD'nin Avrupa Birliği gümrük vergilerinden kaçınmak için bir fabrika inşa ettiği Macaristan'da otomobil işçilerine saatte sadece 16 euro ödeniyor.

Almanya'nın enerji maliyetleri de Ukrayna'daki savaşın bir sonucu olarak ucuz Rus boru hattı gazına erişimini kaybettiğinden beri arttı. Volkswagen'in işten çıkarmalara karşı direnme konusunda uzun bir geçmişi var. Şirketin ekonomik çöküş yaşadığı 1993 yılında, yönetim ve sendika 30 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren bir plana alternatif olarak haftada dört gün çalışmayı kabul etmişti.

Deneyimli Alman hisse senedi analisti Jürgen Pieper, Volkswagen yönetimi ile sendika arasında patlak veren son söz düellosunun yine fabrikaların kapatılmasını önleyen bir tür uzlaşmayla sonuçlanmasını bekliyor. Pieper'e göre seçeneklerden biri de bileşen işletmelerinin satışı olabilir. Pieper, “Yönetimin önündeki zorluk bunun tam ölçekli bir kriz olmaması. Volkswagen her yıl biraz daha zayıflıyor" dedi.