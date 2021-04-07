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Teknoloji Wahdapp cemaat bulma uygulaması nedir? Wahdapp cemaat bulma uygulaması davet nasıl yapılır?
Teknoloji

Wahdapp cemaat bulma uygulaması nedir? Wahdapp cemaat bulma uygulaması davet nasıl yapılır?

Wahdapp uygulaması indir | Cemaatle namaz kılmak isteyen bir genç bir uygulama geliştirdi. Peki, Wahdapp nasıl indirilir? Wahdapp nasıl kullanılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 15:09:00 -
Wahdapp cemaat bulma uygulaması nedir? Wahdapp cemaat bulma uygulaması davet nasıl yapılır?

Türkiye'de üniversite öğrenimi gören Tayvanlı Ping Abdullah Cheng, cemaatle bulma uygulaması geliştirdi. Peki, Wahdapp ile nasıl cemaat bulunur?

Wahdapp cemaat bulma uygulaması nedir? Wahdapp cemaat bulma uygulaması davet nasıl yapılır?

ürkiye'de üniversite öğrenimi gören Tayvanlı Ping Abdullah Cheng, ismi Arapçada "Birlik" anlamına gelen "Wahda" kelimesinden türetilen Wahdapp'i ve uygulamanın geliştirilmesi sürecini anlattı.

Diplomat babasının görevi nedeniyle 7 yıl önce Türkiye'ye gelen ve Ankara'daki lise eğitiminin ardından Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümünde üniversiteye başlayan 21 yaşındaki Cheng, bu yıl son sınıfta.

Suudi Arabistan'da doğan, Belçika, Tayvan ve Ankara'da büyüyen Cheng, üniversite yurdundaki Pakistanlı ve Azerbaycanlı oda arkadaşlarının yokluğunda cemaatle namaz kılmak için Wahdapp uygulamasını geliştirdi.

Uygulama, yalnız başına namaz kılmak istemeyenler için ya da Müslümanların okudukları, çalıştıkları veya yaşadıkları yerlerde bir araya gelerek ibadet edebilmeleri için buluşma ortamı oluşturuyor.

Wahdapp'ta bulunan harita üzerinden 30 kilometrekarelik bir alan içinde oluşturulan cemaat davetleri görülürken kullanıcılar isterse bir davet oluşturarak insanları cemaate çağırabiliyor.

Uygulamada kadınların oluşturduğu cemaat davetini sadece kadın kullanıcılar görüyor. Ancak erkek kullanıcılar müsaade ettiği takdirde davetleri kadın kullanıcılar tarafından da görülebiliyor.

Kullanıcılar sadece 5 vakit namaz için davet oluşturmuyor, cuma ve cenaze namazları için de uygulama üzerinden bir araya gelmek mümkün.

Kullanıcıların davet oluştururken namazın kılınacağı yeri, saati, katılımcı sayısını ve katılanların cinsiyetlerini girmesi de gerekiyor.

Wahdapp indirmek için tıklayınız

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