Wagner’e Afrika’da kanlı pusu

Tuareg isyancıları iddialarını ispatlamak adına öldürdükleri askerlerin de görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde pusuya düşürülen araçların küle döndüğü ve çok sayıda Wagner askerinin cansız bedenlerinin yerlere serildiği görülüyor.

ÇOK SAYIDA ARACA DA EL KOYDULAR

İsyancı hareket, Barış, Güvenlik ve Kalkınma için Kalıcı Stratejik Çerçeve (CSP-PSD), Tinzaouaten sınır kasabasında yaşanan çatışmalarda zırhlı araçlar, kamyonlar ve tankerlere el koyduğunu bir bildiriyle duyurdu.

Öte yandan isyancı grup dün de yüzlerce kilometre uzaklıktaki Kidal kasabasında düşen bir helikopterin de hasar gördüğünü söyledi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO