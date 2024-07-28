Wagner’e Afrika’da kanlı pusu
Mali'de ordu, 2 askerinin hayatını kaybettiğini, 20 isyancının ise öldürüldüğünü duyurdu. Tuareg isyancıları ise hareke geçti ve Cezayir sınırına yakın 2 günlük çatışmada orduda görev yapan düzinelerce asker ve Wagner paralı birliklerine saldırdılar.
Tuareg isyancıları iddialarını ispatlamak adına öldürdükleri askerlerin de görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntülerde pusuya düşürülen araçların küle döndüğü ve çok sayıda Wagner askerinin cansız bedenlerinin yerlere serildiği görülüyor.
ÇOK SAYIDA ARACA DA EL KOYDULAR
İsyancı hareket, Barış, Güvenlik ve Kalkınma için Kalıcı Stratejik Çerçeve (CSP-PSD), Tinzaouaten sınır kasabasında yaşanan çatışmalarda zırhlı araçlar, kamyonlar ve tankerlere el koyduğunu bir bildiriyle duyurdu.
Öte yandan isyancı grup dün de yüzlerce kilometre uzaklıktaki Kidal kasabasında düşen bir helikopterin de hasar gördüğünü söyledi.