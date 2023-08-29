Wagner intikam almak istiyor! Putin'in gizli servislere verdiği emir basına sızdı

Rusya lideri Putin, uçak kazasında hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin'in bugün düzenlenen cenaze törenine katılmadı. Putin, Prigojin'in ölümünden kendisini sorumlu tutan ve intikam almak için fırsat kollayan askerler konusunda gizli servislere uyarıda bulunurken, yeni bir askeri isyan tehdidine karşı hazırlıklı olma emri verdi.

Rusya'nın Tver kentinde meydana gelen uçak kazasında 9 kişiyle birlikte hayatını kaybeden Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in cenaze töreni bugün gerçekleşti. Suikast iddialarının hedefinde bulunan Rusya lideri Putin cenaze törenine katılmazken, gizli servislere yeni bir askeri isyan tehdidine karşı hazırlıklı olma emri verdiği öğrenildi.

Askeri isyan Rusya'yı karıştırmıştı

Rusya geçtiğimiz aylarda tarihinin en uzun 24 saatini yaşamış, Moskova güne Wagner isyanı ile uyanmıştı. Prigojin liderliğindeki Wagner güçlerinin Rostov'da kontrolü sağlaması ve Moskova'ya doğru ilerlemesi ile başkentte kırmızı alarm verilmiş, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Moskova'nın girişine tıpkı 1941'de NAZİ saldırısına uğrandığı dönemdeki gibi savunma siperleri kazıldığını görülmüştü.

Putin cenaze törenine katılmadı

Kriz Belarus liderinin araya girmesi ile 24 saat içinde çözülürken isyanın tam 2'nci ayında Prigojin'in uçak kazasında ölmesi üzerine Wagner lidersiz kalmıştı. Kremlin'den Putin'in cenaze törenine katılmayacağına ilişkin açıklama geldi. Putin'in kararını kamuoyu ile paylaşan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rus liderin cenazeye katılma planının olmadığını açıkladı.

Gizli servislere 'hazır olun' talimatı

Moskow Times'ın haberi ise gözlerin bir kez daha Rusya'nın başkentine çevrilmesine neden oldu. Rus gazetenin Kremlin'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Putin Rusya'da Prigojin'in tasfiye edilmesinin ardından yeni bir askeri isyan tehdidinin ortaya çıktığına inanıyor. Aynı habere göre, Putin gizli servislere yeni bir askeri isyan tehdidine karşı hazırlıklı olma emrini verdi.

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"Wagner intikam almak istiyor"

Rus gazetenin haberini okurları ile paylaşan İngiliz Daily Mail ise şu yorumda bulundu; "Wagner'deki muhafazakarların Prigojin'in ölümünden doğrudan Putin'i sorumlu tuttukları ve intikam almak istedikleri yönünde endişeler var."