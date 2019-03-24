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Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waaffle yapılır mı? | Evde waffle tarifi

Waffle, hem herkesin damak zevkine göre çeşitlendirilmesiyle hem de çok pratik oluşuyla tatlı severler için vazgeçilmez bir lezzet. Peki, waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waffle nasıl pişirilir? Waffle yaparken nelere dikkat edilmelidir?

24 Mart 2019 Pazar 12:26
Waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waaffle yapılır mı? | Evde waffle tarifi

Waffle, hem herkesin damak zevkine göre çeşitlendirilmesiyle hem de çok pratik oluşuyla tatlı severler için vazgeçilmez bir lezzet. Peki, waffle nasıl yapılır? Waffle makinesi olmadan waffle nasıl pişirilir? Waffle yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Waffle nasıl yapılır?

5 kişiye waffle yapmak için gerekli olan malzemeleri hazırlamakla başlayın.

2 adet yumurta
1 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı süt
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
4 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

2 yemek kaşığı çikolata kreması
2 yemek kaşığı fındık kreması
10 adet çilek
3 adet muz
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
1 yemek kaşığı dövülmüş fındık
Yarım yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Waffle tarifi

Üzeri için kullanılacak malzemelerin içine dilediğiniz malzemeleri ilave edebilir veya listeden çıkarabilirsiniz.

Şimdi hamur karışımınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Yumurta ve şekeri bir kabın içine alıp çırpmaya başlayın. İyice köpürttüğünüz karışımı, rengi açılana kadar çırpın.

Üzerine sütünü, sıvı yağını, kabartma tozunu, vanilyasını ilave ederek çırpın. Daha sonra unu yavaş yavaş ekleyin. Elde ettiğiniz hamur, krep hamurundan biraz daha koyu, kek hamurundan ise biraz daha cıvık bir hamur olacak. Tuzunu da ilave ettikten sonra son kez güzelce karıştırın.

Hamuru yarım saat kadar buzdolabında bekletmeye bırakın. Bu aşamayı es geçerek de waffle yapmanız mümkün ancak dikkat etmelisiniz ki waffle’ın lezzeti, hamurunun dinlenme süresine göre artacaktır.

Waffle makinesini kızdırmaya başlayın. Waffle makinesi yerine yapışmaz tava veya tost makinesi de kullanabilirsiniz. Kullanacağınız aracı kızdırın ve yağlayın. Yapışmaz tava kullanıyorsanız yağlama işlemini es geçin.

Hazırladığınız harçtan bir kepçe kadar waffle pişireceğiniz yüzeye dökün. Makinenin kapağını kapattıktan sonra orta ısıda, ara ara kontrol ederek pişirme işlemini gerçekleştirin. Tava kullanıyorsanız, krep pişirir gibi alt ve üst yüzeyini güzelce pişirin.

Bütün hamur karışımı bitene kadar bu işlemleri tekrarlayın. Renk alan, dışı çıtır içi daha yumuşak kıvamda pişen waffle’ları servis tabağına alın.

Üzeri için hazırladığınız malzemeleri, çikolata ve fındık kremasını, çilek ve muz dilimlerini pişmiş waffle hamurunun üzerine damak zevkinize göre dizin. Hindistan cevizini, Antep fıstığını ve dövülmüş fındığı serpiştirip hemen servis edin. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 12:26
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