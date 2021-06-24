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Gündem Vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Gündem

Vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, tartıştığı bir kişi tarafından tabancayla vurulan taksi şoförü yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 02:48:00 - 2021-06-24 02:56:13
Vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, taksi şoförü Fazıl Yoğun (47), Şambayadı Mahallesi'nde ismi belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, taksi şoförü Yoğun'u tabancayla vurarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Yoğun, kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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