Vuhan'a kötü haber

Çin'de Covid-19 salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan şehrinde 3 Nisan'dan beri ilk defa bir vaka tespit edildi. Salgının yeniden başlamasından endişe edilen ülkede Ulusal Sağlık Komisyonu Vuhan'daki vaka ile birlikte toplam 14 kişide Covid-19'a rastlandığını açıkladı.

Bu rakam Çin'de 28 Nisan'dan beri tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Salgının bulaştığı 14 kişiden 11'i ülkenin Rusya sınırındaki Şulan şehrinde tespit edildi. Vuhan ve Şulan dışındaki diğer iki vakanın ise yurt dışından geldiği bildirildi.

Hastalıktan dolayı ölüm yaşanmayan ülkede şu ana kadar koronavirüs yaklaşık 83 bin kişiye bulaşırken resmi rakamlara göre 4 bin 633 kişi hayatını kaybetti.