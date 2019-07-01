Vücuttaki su tutulması neden olur? Bu durum nasıl engellenir? Vücudun su tutması; şişkinlik, ağrı ve kilo alımı gibi sorunları beraberinde getirir. Peki ama neden?

Su vücut için hayati önem taşır. Bir kişinin vücudunun ortalama yüzde 65'i sudan oluşmaktadır. Fakat vücuda giren su bazen beraberinde problemler doğurabilir. Vücudun su tutmasının sebepleri Su tutması normal bir durum olmamakla birlikte, bazı hastalıkların habercisi de olabilir. Kişiden kişiye değişen bu hastalıkların sebepleri; - Böbrek hastalıkları - Karaciğer hastalıkları - Dolaşım bozuklukları - Hormon dengesizlikleri - Fazla tuz tüketimi - Protein eksiklikleri - Hareketsizlik - Kalp problemleri - İlaçlar Bunların dışında sebebini anlayamadığınız takdirde doktora başvurmanız gerekir. Su tutmasını engellemek için Bolca egzirsiz yaparak vücuttaki su tutması problemlerinin üstesinden gelebilirsiniz. Özellikle de sabah kalktığınızda kolay egzersizleri devamlı olarak yapıp, alışkanlık haline getirmelisiniz. Ayrıca bu egzersizler sizi yormayacaktır.

Vücudunuza aldığınız sodyum, potasyum ve proteini dengelemeye çalışın.

Tuz tüketiminizi azaltmalı ve yanında da suyu eksik etmemelisiniz.

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