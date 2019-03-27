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Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? | İdeal kilo nasıl bulunur?

Vücut kitle indeksi hesaplama işlemleri ideal kiloya sahip olup olmadığını kontrol etmek isteyen insanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dönem dönem belirli meslek grupları bünyesinde istihdam edilecek kişilerin belirli bir vücut kitle indeksine sahip olmaları isteniyor. Peki, ideal kilo nedir? Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Kimler zayıf, kimler obez olarak kabul edilir?

27 Mart 2019 Çarşamba 15:48
Vücut kitle indeksi nedir, nasıl hesaplanır? | İdeal kilo nasıl bulunur?

Vücut kitle indeksi hesaplama işlemleri ideal kiloya sahip olup olmadığını kontrol etmek isteyen insanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Dönem dönem belirli meslek grupları bünyesinde istihdam edilecek kişilerin belirli bir vücut kitle indeksine sahip olmaları isteniyor. Peki, ideal kilo nedir? Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır? Kimler zayıf, kimler obez olarak kabul edilir?

Vücut kitle indeksi nedirnasıl hesaplanır?

Hesaplama işlemlerine başlamak için öncelikle kilonuzu ve boyunuzu bilmeniz gerekiyor. Net ve doğru sonuçlar alınabilmesi için boy ölçümlerinde ayakkabı ve benzeri ürünlerin kullanmaması gerekiyor. Yine aynı şekilde doğru kilo ölçülebilmesi için kıyafetlerin ağırlığının da göz önüne alınması gerekiyor.

Doğru sonuçları elde edildikten sonra yapılması gereken ilk işlem boyunuzun santimetresinin karesini bulmak olacak.

Kilonuzu, boyunuzun santimetre karesine böldüğünüzde sahip olduğunuz vücut kitle indeksi ortaya çıkıyor.

Örnek olarak kilonuz 80 boyunuz ise 1,70 cm olsun. Bu durumda boyunuzun karesi 2,89 oluyor (Boyunuzun karesini hesaplamak için her bilgisayarda ve cep telefonunda yer alan hesap makinelerini kullanabilirsiniz). 80’i 2,89’a böldüğünüz takdirde vücut kitle indeksiniz, yani 27,6 rakamı ortaya çıkıyor. Peki, bu sonuç ne anlama geliyor?

İdeal kilo nedir?

Vücut kitle indeksi hesaplandıktan sonra sahip olduğunuz aralıklar size zayıf, normal kilolu, fazla kilolu ve obez sonuçlarını veriyor. Örnek olarak yukarıda hesapladığımız 27,6 rakamı fazla kilolu bireyler arasına giriyor. İndeksleri 18,5 ile 24,9 arasında olan kişiler ideal kiloya sahip kişilerdir. İşte kitle indekslerinin anlamları…

18, 5 kg/m.'nin altında olanlar: Zayıf

18.5 – 24, 9 kg/m. arasında olanlar: Normal kilolu

25 – 29, 9 kg/m. arasında olanlar: Fazla kilolu

30 – 39, 9 kg/m. arasında olanlar: Obez

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:48
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