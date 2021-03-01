Vücut ısısını pil olarak depolayan giyilebilir cihaz ürettiler

Vücudumuz, bizi hayatta tutan kimyasal reaksiyonların gerçekleşmesini sağlamak için yaklaşık 37 derecelik sabit bir sıcaklık oluşturuyor. Ancak bu verimli bir prosedür değil çünkü ürettiğimiz ısının çoğu iki metrekareyi bulan cildimizde kayboluyor.

Bu yeni cihaz ise ciltle onu çevreleyen hava arasındaki sıcaklık farkından yararlanan termoelektrik jeneratörleri kullanıyor. Bu da ısı enerjisini elektriğe dönüştürüyor.

ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi'ndeki bir ekip tarafından oluşturulan bu teknoloji, cilde değen esnek bir malzemeden yapılıyor ve yüzük veya bilezik olarak takılabiliyor.

Kendi kendini onarabiliyor

Ayrıca kendi kendini tamir etme özelliği sayesinde hareket edildiğinde gerekli şekli alıyor. Eğer yırtılırsa yeniden birleştirilebiliyor ve dakikalar içerisinde onarımı mümkün oluyor.

Şu anda bu giyilebilir cihaz cildin her santimetrekaresi için yaklaşık 1 volt elektrik üretebiliyor. Bu, çoğu pilin sağladığından daha az bir enerji olmasına rağmen, bir saate veya adım sayar gibi cihazlara güç vermek için yeterli.

Üniversitede bu proje için görev alan Jianliang Xiao, yeni teknolojinin giyilebilir elektroniklerin geleceği için kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtiyor ve şunları söylüyor:

"Bir pili her kullandığınızda aynı zamanda o pilin ömrünü kısaltıyorsunuz ve sonunda mutlaka değiştirmeniz gerekiyor. Termoelektrik cihazın en güzel yanı, onu takabilmek ve pile gereksinim duymadan sürekli güç sağlayabilmesi."

Kendi kendini soğutuyor

Açık hava etkinlikleri sırasında, cihazın vücut ısısını toplamayan soğuk tarafı da güneş radyasyonunu yansıtarak daha verimli çalışmasını sağlayan "ışınımlı hava soğutması" adı verilen bir sistem kullanıyor.

Bu süreç, ısının atmosfere belirli bir ışık dalga boyu olarak yansıyarak kaçmasına izin vererek nesneyi soğutuyor.

Projeyi gerçekleştiren uzmanlar kullanılan materyalin aynı zamanda geri dönüştürülebilir olduğunu, ucuz ve çevreci olduğunu kaydediyor.

Vücut ısısından enerji elde edecek giysi ve takı teknolojisinin 10 yıl içerisinde yüksek enerji sağlayabilecek seviyeye ulaşacağı öngörülüyor.