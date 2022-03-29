Vücudunu teşhir ederek para kazananlar pandeminin intikamını böyle alıyor

Koronavirüs pandemisi nedeniyle para muslukları kesilen şarkıcılar, pandemi yasaklarının neredeyse ortadan kalkmasıyla sahnelere geri döndü. Salgın yüzünden iki senedir sahneye çıkamayan isimler dönüşlerini de zamla yaptı.

Sahne ücretine en çok zammı ayda neredeyse 15 gün konser veren Gülşen yaptı.Takvim'de yer alan habere göre, sahne fiyatına 3 kat artıran Gülşen, artık bir konser için 400 bin TL alıyor.

Sibel Can’ın sahne fiyatı 400 bin TL, Ajda Pekkan’ın 750 bin TL, Sertab Erener’in ise 300 bin TL’den başlıyor. Söz konusu isimler düğün ve özel gecelerde bu fiyatın çok çok üstünde rakamlar istiyor.