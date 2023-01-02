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Gündem Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik
Gündem

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar tarihi bir otelin içinde yer alan camide verdiği pozla büyük bir şerefsizliğe imza attı. Camii içerisinde uygunsuz kıyafetiyle poz verip sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 17:22:00 -
Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik

Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar, iğrenç yaşam tarzını yüce dinimiz İslam'ın kutsalı olan camiyi alet etti.

İstanbul'da bulunan tarihi bir otelin içindeki camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, uygunsuz kıyafetiyle mihrap önünde poz vererek büyük bir şerefsizliğe imza attı.

Cami içinde uygunsuz bir kıyafetle poz veren Eda Taşpınar, bu kareyi sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla da paylaşmıştı.

Müslümanlar şerefsizliğe tepkisiz kalmadı

Taşpınar'ın şerefsizliğine Müslümanlar tepkisiz kalmadı. Ahlaksız teşhirci camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırmak zorunda kaldı.

Teşhirci ahlaksızdan skandal paylaşım!
Teşhirci ahlaksızdan skandal paylaşım!

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Teşhirci ahlaksızdan skandal paylaşım!

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Yorumlar

birgarip

Böyleleri ne insan denmez insan ş..siz olamaz

evet

özlem zengin hanımefendiden açıklama bekliyoruz konu islam olunca hemen saldırıyordun acaba sesin çıkacakmı
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