Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar'dan büyük şerefsizlik
Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar tarihi bir otelin içinde yer alan camide verdiği pozla büyük bir şerefsizliğe imza attı. Camii içerisinde uygunsuz kıyafetiyle poz verip sosyal medyadan paylaşan Taşpınar, gelen tepkiler sonrası paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.
Vücudunu bir hayvan gibi çıplak hale getirerek teşhir eden Eda Taşpınar, iğrenç yaşam tarzını yüce dinimiz İslam'ın kutsalı olan camiyi alet etti.
İstanbul'da bulunan tarihi bir otelin içindeki camide objektif karşısına geçen Eda Taşpınar, uygunsuz kıyafetiyle mihrap önünde poz vererek büyük bir şerefsizliğe imza attı.
Cami içinde uygunsuz bir kıyafetle poz veren Eda Taşpınar, bu kareyi sosyal medya hesabından "Mutlu yıllar sevgililerim" notuyla da paylaşmıştı.
Müslümanlar şerefsizliğe tepkisiz kalmadı
Taşpınar'ın şerefsizliğine Müslümanlar tepkisiz kalmadı. Ahlaksız teşhirci camide çekilen yarı çıplak fotoğrafını tepkilerin ardından sayfasından kaldırmak zorunda kaldı.