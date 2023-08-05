  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Vücudundan çıkanlar şok etti! Böyle kaçakçı ne gördünüz ne duydunuz!
Yerel

Vücudundan çıkanlar şok etti! Böyle kaçakçı ne gördünüz ne duydunuz!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 12:30:00 -
Vücudundan çıkanlar şok etti! Böyle kaçakçı ne gördünüz ne duydunuz!

Çin'de gümrük memurları, bir adamın hareketlerinde tuhaflık tespit edince üst araması yaptılar. Adamın kaçakçı olduğu, tam 68 adet ikinci el iPhone'u vücuduna yapıştırarak dolaştığı tespit edildi.

Çin'de gümrük memurları, bir adamın hareketlerinde tuhaflık tespit edince üst araması yaptılar. Adamın kaçakçı olduğu, tam 68 adet ikinci el iPhone'u vücuduna yapıştırarak dolaştığı tespit edildi.

WebTekno'da yer alan habere göre; Çin'in Gong Bei kentinde yaşanan olayda gümrük memurları, çok yavaş şekilde hareket eden bir adam tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen memurlar, şüphelinin üstünü aramaya karar verdi.

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin karnında, belinde ve bacaklarında onlarca iPhone sakladığı tespit edildi. Model bilgisi paylaşılmadı ancak kaçakçının üzerinde tam 68 adet iPhone bulunduğu belirtildi.

Telefonların ikinci el olduğu öğrenilirken gümrük memurları, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23