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Vücudundan ağırlığının 3'te biri kadar kitle çıkarıldı

Sivas'ta göğüs kısmındaki kitle zamanla boynunu ve gövdesini saran 5 yaşındaki Yasin Kozlu'nun vücudundan, ağırlığının yaklaşık 3'te biri kadar tümör çıkarıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 09:49
Vücudundan ağırlığının 3'te biri kadar kitle çıkarıldı

Sedat ve Tuğba Kozu çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Yasin, doğumunun ardından 2 yıl boyuncaSivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördü.

Doktorların vücudunda kitle tespit ettiği Yasin'e ilaç tedavisi uygulandı. Aile, çocuklarının tedaviye olumlu yanıt vermemesi üzerine Ankara'daki bir hastaneye başvurdu. Burada da 1,5 yıla yakın bir süre kemoterapi tedavisi gören Yasin'in kitlesinde bir küçülme gözlenmedi.

Maddi olarak zor durumda kalan aile Sivas'a dönerken, kitlenin daha da büyüyüp boyun ve gövde kısmını sarmasının ardından doktorlar ameliyatın riskli olabileceği söylemesi üzerine ikinci bir üzüntü yaşadı.

Yasin ile ilgili yapılan bir haberi okuyan Medical Park İzmir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, çocuğun durumuyla ilgili aile ve doktoruyla iletişime geçti.

Yapılan tetkikleri inceleyen Kaptanoğlu, hastane yönetiminin sağlık giderlerini karşılama kararının ardından Yasin'i ameliyat etme kararı aldı.

İzmir'e ocak ayında gelen Yasin'in vücudundaki kitlenin büyük olması nedeniyle 2 ayrı ameliyat yapılmasına karar verildi.

Kaptanoğlu ve ekip arkadaşları, şubat ve temmuz aylarında gerçekleştirdikleri ameliyatlarla 21 kilogram ağırlığındaki çocuğun gövde ve karın kısmından 6 kilogramlık kitleyi çıkararak Yasin'in sağlığına kavuşmasını sağladı.

Ameliyatın ardından iyileşen Yasin, doktorlarına ve hastane yönetime "Neler oluyor hayatta" şarkısını söyleyerek teşekkür etti.

"Yasin, vücudundaki kitleyle daha fazla yaşayamazdı"

Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasin'in durumunun her geçen gün kötüleştiğini öğrenmesinin ardından doktor arkadaşlarıyla bu riskli ameliyatı biran önce yapmak için bir heyet kurduklarını söyledi.

Ailesine ameliyatın risklerini anlattıklarını belirten Kaptanoğlu, "Ailesi bize çok güvendi. Hemen ameliyat hazırlıklarına başladık. Kitlenin üzerinde yara oluştuğu için sürekli kanıyordu. Yasin hem kan kaybediyordu hem de enfeksiyonla mücadele ediyordu. Bu durumda çok fazla yaşayamazdı, onu kaybedebilirdik." dedi

Plastik cerrahi ekibiyle kitleyi kademeli çıkarmaya karar verdiklerini belirten Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız ve hasta yönetimimizle tüm riskleri alarak Yasin'e belli dönemler arasında 2 ameliyat uyguladık. Yasin'in vücudundan 6 kilogramlık bir doku çıkardık. Çıkardığımız kitleler, vücut alanı olarak da bir metrekareye yakın. Evladımız son derece sağlıklı artık arkadaşlarıyla oynayabiliyor. Bir fonksiyon kaybı olmadı. Onun yüzünün gülmesi bizi de mutlu ediyor. En çok sevindiğimiz bir diğer konu ise patolojik sonuçlara göre kitlenin iyi huylu çıkması oldu."

Ameliyata katılan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Onur Evren Yılmaz da ameliyatların toplam 8 saat sürdüğünü, Yasin'in dokularının hızla iyileştiğini, artık eski kötü günleri geride bıraktığını ifade etti.

"Bizim için bu bir mucizeydi"

Anne Tuba Kozu da yıllarca çocuğunu kaybetme korkusunu yaşadığını, Medical Park İzmir Hastanesinden tedavi yardımı gelince çok mutlu olduğunu söyledi.

Yasin'in ameliyat olması konusunda tüm riskleri göze aldıklarını anlatan anne Kozu, şunları kaydetti:

"Oğlum böyle yaşayamazdı. Artık hareket bile edemiyordu. Ameliyatları başarılı geçti. Bu bizim için bir mucizeydi. Çocuğum diğer arkadaşları gibi gezip oynayabiliyor. Kıyafet alıp giydiriyorum. Artık kimse bana 'annesi bu çocuğun sırtında ne var' diye sormuyor. 5 yıldır hastanedeyim, sosyal hayatım kalmadı. Artık hastaneye gelmek istemiyoruz. Bundan sonra onun gülmesi, oynaması ve koşmasını istiyorum."

Ameliyatla sağlığına kavuşan Yasin de iyileştiği için çok mutlu olduğunu belirterek, doktorlara teşekkür etti.

Abla Yağmur Kozu da kardeşinin rahatsızlığı nedeniyle yıllardır annesine hasret kaldığını, Yasin'in başarılı geçen ameliyat süreçlerinin ardından artık hep beraber vakit geçirmeye başladıklarını ifade etti.

Medical Park İzmir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer de hastane yönetimi olarak Yasin'in durumuna çok üzüldüklerini, sosyal sorumluluk kapsamında ailesinden hiçbir ücret almadan ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:49
  1. Sivas
  2. İzmir
  3. Ankara
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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