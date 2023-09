Vücudun sessiz fırtınası sepsisin erken teşhisi kritik öneme sahip!

Sepsis; hem dünyada hem de ülkemizde sağlıkla ilgili sorunlar arasında önemli bir yere sahiptir. Her yıl 13 Eylül, tüm dünyada “Dünya Sepsis Günü” olarak anılıyor. Doğrudan bulaşıcı olmayan ancak enfeksiyonlarla bulaşan sepsis hakkında her bireyin bilinçlenmesi, farkındalığının artması çok önemli. Sepsis, ciddi bir sağlık sorunu ve her bireyin bu konuda bilinçlenmesi önemli. Tüm dünyada sağlık otoriteleri, herkesin sepsis hakkında bilinçlenmesi, enfeksiyonların erken teşhis edilmesi ve etkili tedaviyle ilgili farkındalığın artırılması gerektiğini vurguluyorlar.