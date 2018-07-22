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Vücudun güzel kokması nasıl sağlanır?

Bazı insanlar ağır parfüm kokularına karşı hassastırlar, bazıları ise kimyasal kullanmaktan kaçınırlar. Kendinizin ve kıyafetlerinizin doğal yollarla güzel kokmasını istiyorsanız sizde bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

22 Temmuz 2018 Pazar 21:20
Vücudun güzel kokması nasıl sağlanır?

DOĞAL LİFLER KULLANIN

Pamuk, bambu ya da ipek gibi doğal liflerle yapılmış kıyafetler sentetik materyallere göre daha uzun süre kokusuz kalacaklardır. İnsanlar tarafından yapılan polyester gibi kumaşlar, teri üzerlerine toplar ve koku yaratan bakterilerin üremesine sebep olur.

ESANSİYEL YAĞLAR

Esansiyel yağlar yasemin, portakal çiçeği gibi hoş kokulu bitkilerin doğal yağlarıdır. Bu yağlar yoğun kimyasal içerikli parfümlerin içerisinde de bulunurlar. Üzüm tohumu, ayçiçek yağı veya zeytinyağı gibi bir yağın içerisinde 6 ile 12 damla arası esansiyel yağ damlatın ve bu karışımı bileklerinize veya kulaklarınızın arkasına yayarak gün boyunca misler gibi kokmayı sağlayın.

KOKULU KESELER

Kokulu keseler içerilerinde hoş kokulu bitkilerin veya çiçeklerin olduğu ufak paketlerdir. Hazırlanmış olarak da satın alabilirsiniz veya ufak kumaş bir pakete kurutulmuş bitki veya çiçekleri doldurarak sizde hazırlayabilirsiniz.

KARBONAT

Karbonat doğal bir ter önleyicidir. Ağır bir çalışmadan sonra karbonatı kullanarak ekstra teri ve yağları emmesini sağlayabilirsiniz. Karbonat doğal bir deodorant olarak kullanılabilir ya da kıyafetlerde kullanarak terin kolay emilimini sağlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 21:20
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  5. Vücut kokusu
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