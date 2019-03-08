Vucic'ten Kosova'ya tehdit gibi açıklama: Cevabımız ciddi ve sert olacak
Kosova'da Belgrad'a hiçbir taviz verilmemesini öngören bir yasanın kabul edilmesini eleştiren Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Priştine'nin Belgrad'la masaya oturmak istemediğini vurguladı.08 Mart 2019 Cuma 22:44
Sırbistan Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, "Kosovalı Arnavutlar, kabul ettikleri yasayla hiçbir zaman diyalog istemediklerini ve gelecekte de diyalog istemeyeceklerini gösterdi. Sırbistan'ın buna yanıtı kararlı, ciddi ve sert olacak" dedi.
Belgrad yönetiminin Kosova'dan yükselen ve Kosova'nın destekçilerinin yönelttiği tehditlerden korkmadığını kaydeden Vucic, Sırbistan'ın çıkarlarını korumayı sürdüreceklerinin altını çizdi.
Kosova parlamentosu, dün yapılan oylamada AB himayesinde yapılacak müzakerelerin temelini oluşturan ve müzakere grubunun yetkilerini belirleyen yasayı kabul etmişti. Yasaya göre Kosovalılar, sınırların gözden geçirilmesi ve toprak değişimi de dahil olmak üzere hiçbir konuda taviz vermeyecek.
Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj da, Kosova topraklarını 17 Şubat 2008'de tek taraflı olarak bağımsızlık ilan ettikleri günkü haliyle koruyacaklarını ifade etmişti.
Kosova 11 yıl önce bağımsızlığı ilan etti
17 Şubat 2008'de Kosova'nın Arnavut yönetimi, Bağımsızlık Bildirgesi'yle Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etmişti.
Ancak bu adımı kesinlikle reddeden Belgrad yönetimi, Kosova'yı Sırbistan'ın güney vilayeti olarak görmeye devam ediyor.
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