Avrupa’da şer ittifakının planı patladı! AK Parti milletvekilleri Strasbourg’da kirli tezgahı darmadağın etti!

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu’nda düzenlenen Türkiye oturumunda, AK Parti Milletvekillerinin açıklamaları damga vurdu. Muhalefet milletvekilinin eleştirilerine genel kurul kürsüsünden yanıt veren AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Türkiye'deki adli süreçlerin bağımsız yargı organlarınca yürütüldüğünü belirterek, muhalefetin kendi iç tartışmalarını uluslararası platformlara taşımasını eleştirdi.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Yaz Dönemi Genel Kurulu kapsamında, 23 Haziran 2026 Salı günü “Güncel olaylar üzerine tartışma-Türkiye’de yargı sisteminin işleyişi ve muhalefete yönelik baskılar” başlıklı bir oturum gerçekleştirildi. Yabancı parlamenterlerin yanı sıra Türkiye delegasyonundan da yoğun katılımın olduğu oturumda; AK Parti milletvekilleri Seda Gören ve Meryem Göka, Türkiye'nin hukuk devleti ilkelerini ve adalet sisteminin işleyişini kararlılıkla savundu.

"Muhalefetin İç Tartışmaları Uluslararası Platforma Taşındı"

CHP’nin kendi iç usul ve kongre tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, bu meselelerin uluslararası bir meclise yansıtılması oturumda dikkat çekti. Bu duruma karşı genel kurul salonunda güçlü ve kurumsal bir duruş sergileyen AK Parti Milletvekili Seda Gören, iddiaların asılsız olduğunu belirterek adeta bir hukuk dersi verdi.

Seda Gören: "Karar Vermek Siyasi Yetkililere Değil, Mahkemelere Düşer"

Milletvekili Seda Gören, yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, yargı bağımsızlığına vurgu yaptı. Gören, genel kurula hitabında şu ifadeleri kullandı:

"Hepimiz için önemli olan temel bir ilkeyi hatırlatmak isterim: hukukun üstünlüğüne ve yargının bağımsızlığına saygı. Türkiye ile ilgili son zamanlarda gündeme getirilen gelişmeler, şu anda devam eden adli süreçlerin konusudur. Hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette, olguları tespit etmek, delilleri incelemek ve yasaya uygun olarak karar vermek, siyasi yetkililere değil, yetkili mahkemelere düşer."

"Bu Hükümet ile Muhalefet Arasındaki Bir Anlaşmazlık Değildir"

Gündeme getirilen hukuki süreçlerin hükümet kaynaklı olmadığını, bizzat ana muhalefet partisi üyelerinin kendi iç süreçlerine dair şikayetlerinden doğduğunu net bir dille ortaya koyan Gören, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Söz konusu süreçlerin hükümet tarafından başlatılmadığını da vurgulamak gerekir. Bu davalar, ana muhalefet partisinin üyeleri ve eski yetkilileri tarafından yapılan şikayet ve iddialardan kaynaklanmaktadır. Parti genel merkezine sevk edildiği iddia edilen polis memurları, doğrudan CHP liderleri tarafından çağrılmıştır. Dolayısıyla, CHP kongresine ilişkin tartışmalar ve bundan doğabilecek hukuki sonuçlar, her şeyden önce bu partinin iç işleyişine aittir. Bu, ne hükümet ile muhalefet arasındaki bir anlaşmazlık ne de demokratik çoğulculuğun sorgulanmasıdır. Ortaya atılan meseleler esasen partinin iç usullerine uyulup uyulmadığıyla ilgilidir. Her hukuk devletinde olduğu gibi, iddia edilen olası usulsüzlükler hakkında karar vermek yargının görevidir."

"Bakanımızı Hedef Göstermek Kabul Edilemez"

Uluslararası kamuoyuna ve meclis üyelerine sağduyu çağrısında bulunan Seda Gören, Türkiye’nin demokratik kurumlarının işleyişine olan bağlılığını yineleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bağlamda, herkesin itidal göstermesi ve hukuki sürece saygı duyması hayati önem taşımaktadır. Hukuki nitelikteki bir mesele, daha geniş çaplı bir siyasi çatışmaya dönüştürülmeli ve aceleci ve yersiz çıkarımlara yol açmamalıdır. Yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne saygı, ortak referans noktamız olmalıdır. Türkiye, uluslararası yükümlülüklerine bağlı kalmaya, demokratik kurumlarının işleyişine ve temel güvencelere saygı göstermeye devam edecektir. Yargının, kanunla öngörülen usuller çerçevesinde işini yapmasına izin vermeliyiz. Konseyimiz üyesi bir devletin bakanını hedef göstermekten vazgeçmeliyiz."

Seda Gören’in Strasbourg'daki genel kurulda yaptığı bu yapıcı ve net açıklamalar, Türkiye'nin tezlerinin uluslararası arenada doğru ve güçlü bir şekilde temsil edilmesi açısından büyük takdir topladı.