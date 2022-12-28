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Dünya Vucic'den Sırp vatandaşlarına çağrı
Dünya

Vucic'den Sırp vatandaşlarına çağrı

Sırbistan hükümetindeki Kosova Dairesi Başkanı Petar Petkoviç, ABD ve Avrupa Birliği’nden (AB) Kosova’daki protestolara katılan Sırplardan hiçbirinin yargılanmayacağına veya tutuklanmayacağına dair garanti aldıklarını belirterek, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kuzeydeki Sırpları barikatları kaldırmaya çağırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 22:44:00 -
Vucic'den Sırp vatandaşlarına çağrı

Kosova-Sırbistan arasındaki gerilimde Sırp polis memuru Dejan Pantic’in cezasının ev hapsine çevrilmesi sonrası tansiyon düşmeye başladı. Sırbistan hükümetindeki Kosova Dairesi Başkanı Petar Petkoviç ise yaptığı açıklamada, Sırpların Kosova'nın kuzeyinde kurulan barikatlardan çekilmesi için öne sürdüklerin taleplerin yerine getirilmesi açısından ABD ve Avrupa Birliği'nden (AB) "şimdiye kadarki en güçlü" garantileri aldıklarını belirtti. Petkoviç, "Sırpların talepleri ve barikatlardan çekilme koşulları söz konusu olduğunda ABD ve AB'den şimdiye kadarki en güçlü garantileri aldığımızın müjdesini vermek istiyorum. Kosova'da protestolara katılan Sırplardan hiçbirinin yargılanmayacağına veya tutuklanmayacağına dair garanti aldık" ifadelerini kullanarak, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kuzeydeki Sırpları barikatları kaldırmaya çağırdığını açıkladı.

Petkoviç ayrıca, Pantiç'in gözaltı cezasının ev hapsine çevrilmesi kararını Kosova'daki Sırp halkının büyük bir zaferi olarak nitelendirdi.

ABD ve AB’den yapılan ortak yazılı açıklamanın ardından Kosova ve Sırbistan basınında ise, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasında AB be ABD’nin arabuluculuğunda barikat krizini çözmek için gizlice anlaşıldığı iddia edildi. Söz konusu iddia Kosova ya da Sırbistan tarafından henüz doğrulanmadı.

ABD ve AB'den ortak açıklama

ABD ve Avrupa Birliği (AB) iki ülke arasındaki gerilime dair yaptıkları ortak yazılı açıklamada, AB ve ABD’nin Kosova'nın kuzeyinde devam eden gergin durumdan endişe duyduğu aktarılarak, “Herkesi azami itidal göstermeye, durumu kayıtsız şartsız hafifletmek için derhal harekete geçmeye ve provokasyonlardan, tehditlerden veya korkutmalardan kaçınmaya çağırıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

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Yorumlar

YILDIRIM

Sırbistan arkanda Rusya olmasaydı böyle konuşamazdın.

fetösavar

voyvodina da ayrılır da sırplar bi ferahlar...
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