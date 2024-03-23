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Dünya Vucic'den dünya gündemini sarsan açıklama: Saldırıyı önceden biliyorlardı
Dünya

Vucic'den dünya gündemini sarsan açıklama: Saldırıyı önceden biliyorlardı

Yeniakit Publisher
2024-03-23 01:38:00 -
Vucic'den dünya gündemini sarsan açıklama: Saldırıyı önceden biliyorlardı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonundaki silahlı saldırıyı ABD ve İngiltere'nin önceden bildiğini açıkladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ABD VE İNGİLTERE ÖNCEDEN BİLİYORDU'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye

VUCİC'TEN ÇAĞRI

Vucic Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Sırbistan Milli Güvenlik Kurulunun yarın toplanması çağrısında bulundu.
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Kurulun toplanmasının çeşitli nedenlerinin bulunduğunu kaydeden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, toplantıda Moskova'daki saldırının da görüşüleceğini belirtti. konuştu.

NE OLMUŞTU?

Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

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