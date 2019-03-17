0553 313 94 23

Vucic: “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü vererek, “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir” dedi.

17 Mart 2019 Pazar 15:50
Vucic: “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir”

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü vererek, “Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir” dedi.


Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da "5 milyondan yalnızca biri" sloganıyla düzenlenen hükümet karşıtı protestoya katılan göstericiler, Sırbistan Radyo Televizyonu (RTS) binasına girerek canlı yayını basmıştı. Olayların ardından Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic bugün ulusa seslendi. Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenleyen Vucic, ülkede yasa ve düzenin korunacağı sözünü verdi. Vucic basın açıklaması yaptığı sırada ise yüzlerce kişi bina dışında Vucic’in istifasını talep etmek üzere bir araya geldi. Vucic, konuşmasında muhalifleri “holigan” olarak tanımladı.


“Sırbistan, tehdit eden şiddete izin vermeyecektir” diyen Vucic, şiddetin sona erdiğini ve şiddete başvuran herkesin karşılığını alacağını ifade etti. Vucic, halkından destek beklediğini dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Juventus ligde ilk kez kaybetti
    1. Juventus ligde ilk kez kaybetti
    2. Biberiye yağı nasıl yapılır? |..
    3. TFF 2. Lig: Amed Sportif Faaliyetler:..
    4. Kazım Kurt: “Olcay Çokar adı artık bu..
    5. "Türkiye güçlü ve çok kaliteli kadroya..
    6. Onlarca kişinin hayatını kurtaran..
    7. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve..
    8. Ticaret Bakanı Pekcan’dan 18 Mart..
    9. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    10. AK Parti-MHP İzmir ortak mitingi
    11. Saksı kebabı nasıl yapılır? Saksı..
    12. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    13. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    14. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    15. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    16. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    17. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    18. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    19. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu