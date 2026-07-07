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Gündem Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!
Gündem

Beştepe'de protokolü altüst eden rötar! Meloni Külliye'ye en son geldi, Erdoğan kapıdan ayrılınca devreye Cevdet Yılmaz girdi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

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Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna verilen görkemli resepsiyonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni protokol takvimini geciktirdi.

Dev zirvede tüm gözler ABD Başkanı Donald Trump’ın en son gelmesine kilitlenmişken, İtalya Başbakanı Meloni büyük bir sürprize imza atarak tüm liderlerden sonra Külliye'ye ayak basan son isim oldu. Yaşanan bu büyük rötar sebebiyle protokol akışında zorunlu bir değişikliğe gidildi.

Erdoğan çifti içeri girdi! Protokol kapısında nöbet değişti!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin protokol kapısında müttefik ülke liderlerini eşi Emine Erdoğan ile birlikte tek tek karşılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump da dahil olmak üzere tüm konukların içeri girmesinin ardından karşılama törenini tamamlayarak resepsiyon salonuna geçti.

Erdoğan çiftinin içeri girmesinden dakikalar sonra Külliye'ye varan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi ise kapıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşılamak durumunda kaldı.

 

Trump bekleniyordu ama İtalyan lider herkesi ters köşe yaptı!

Zirve protokolü gereği ABD Başkanı Trump'ın en son gelmesi ve karşılama seremonisinin onunla kapanması planlanırken, Meloni'nin öngörülemeyen rötarı Beştepe koridorlarında hareketli anlara sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından samimi bir şekilde karşılanan İtalyan Başbakan, gecikmeli de olsa liderlerin bir araya geldiği görkemli salona geçerek tarihi zirvenin akşam programına dahil oldu.

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