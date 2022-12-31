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Dünya Vucic: NATO ile bir felaketten şimdilik kaçınmayı başardık
Dünya

Vucic: NATO ile bir felaketten şimdilik kaçınmayı başardık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’da NATO ile yaşanabilecek bir felaketten kaçınmayı başardıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-31 06:47:00 -
Vucic: NATO ile bir felaketten şimdilik kaçınmayı başardık

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova’da Arnavutlara yönelik ırkçı hakaret iddiasıyla haziran ayından bu yana tutuklu olan ve iki gün önce serbest bırakılan Sırp öğrenci Nikola Nedeljkovic ile görüşmesinin ardından Kosova’daki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Vucic, Kosova’da NATO ile bir felaket yaşamaktan kaçınmayı "şimdilik" başardıklarını söyledi. Kosova’daki duruma ilişkin olarak Avrupalı temsilcilerle görüşme yaparak ikazda bulunduğunu söyleyen Vucic, “Durum çok tehlikeli ve ağır.

Bir felaketten nasıl kaçındığımızı ve Priştine yönetiminin niçin kuzeye gidemediğini bu akşam daha detaylı olarak açıklayacağım. Her halükarda, NATO ile bir felaket yaşayabilirdik. Şimdilik bundan kaçınmayı başardık” ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun Sırbistan’a verdiği sözleri yerine getirmesinin önemli olduğunu ifade eden Vucic, Avrupalıların sorumsuz davranmalarından endişe ettiğini fakat Sırpların artık kendilerine terör uygulanmasına izin vermemeye kararlı olduklarını söyledi.

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