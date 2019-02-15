VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü
15 Şubat 2019 Cuma 12:22
İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG uyuşmazlıklarını çözdü. VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, VSY Biotechnology BV ve Carl Zeiss Meditec AG, Tri-ED 611 ile ilgili dava ve patent uyuşmazlıklarını çözdüklerini duyurdu. Taraflar, anlaşma hükümlerini açıklamama kararı aldı.
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