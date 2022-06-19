Voyager uzay araçları efsanesi sona ermek üzere

İnsanlık tarihinin en önemli başarılarından birisi olarak gösterilen ve uzayda en uzak mesafeye gitmeyi başaran uzay araçları ünvanını alan Voyager 1 ve Voyager 2 artık yavaş yavaş ömürlerini tamamlamak üzere.

Voyager efsanesi sona eriyor

Aslında Voyager uzay araçlarının sadece 4 yıl çalışacağı düşünülmüştü ancak çok eski teknolojiler barındırmasına karşın yaklaşık 45 yıldır uzayda yolculuk ediyorlar. Bununla birlikte artık kullanılan kaynaklar azalmaya başladı.

Sovyetler Birliği ile uzayda bir yarışa giren ABD, çok daha verimli bir şekilde ve uzayın çok daha uzak noktalarına uydu gönderebilmenin yollarını arıyordu. Kaliforniya Üniversitesi doktora öğrencisi Gary Flandro ilginç bir teknik ile belki de tarihi değiştirecek bir olaya imza atmıştı.

Uyduların gezegenlerin yer çekiminden güç alarak kendisini sapan gibi fırlatabilmesi teorisini ortaya atan Flandro, Bununla birlikte gezegenlerin belirli bir düzlemde buluşması 176 yılda bir oluyordu ve 1970 yılının ortaları bunun için en iyi dönemdi. Böylece yolculuk süresi yarı yarıya düşecekti.

O dönem teknoloji kısıtlı olduğu için iki uydu tasarlanır ve birbirinin yedeği gibi çalışırdı. Voyager 1 ve Voyager 2 birbirine çok benzer tasarlandı, 15 gün arayla uzaya fırlatıldı. Üçüncü bir Voyager ise test süreçleri için hazırlanmıştı.

Sadece 60kb belleği olan uzay araçları 8 katmanlı teyplere kayıt yapıyor ve 23W vericiler ile transfer ediyordu. 45 yıllık süre boyunca beklenmedik keşifler yapan Voyager serisi bugün Güneş sisteminin de dışına çıkmış durumda. Ne var ki daha fazlasına güçleri yetmeyecek.

Voyager araçları plütonyumun radyoaktif çürümesi ile ortaya çıkan ısıyı enerjiye dönüştürerek çalışıyor. Bununla birlikte enerji beslemesi sürekli azaldığı için teknisyenler belirli fonksiyonları kapatmaya başladı. Voyager 2 aracında 5 fonksiyon kalırken Voyager 1 aracında 4 fonksiyon çalışıyor. Normalde yolculuğa 10 fonksiyon ile çıkmışlardı. Araçların en azından 2030 yılına kadar çalışması isteniyor ve fonksiyonları kapatmak bu açıdan işe yarayacak. Kaynak: tweaktown