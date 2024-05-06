Vosmer Otomotiv “Müşteri Etkileşim Merkezi” ile sektörde fark oluşturmaya devam ediyor!

Doğuş Otomotiv ile Yüce Auto Yetkili Satıcısı ve Servisi olarak 2009 yılından bu yana İzmir ve çevresindeki otomobil tutkunlarına hizmet veren Vosmer Otomotiv, müşterilerine her zaman daha iyiyi sunabilmek için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyeti ve hizmette mükemmellik prensipleriyle çalışan Vosmer Otomotiv, bu kapsamda faaliyet gösteren Müşteri Etkileşim Merkezi ile mevcut ve potansiyel müşterilerinin her türlü talebine hızla cevap veriyor.

Müşterilerimize verdiğimiz değerin göstergesi!

Vosmer Otomotiv Genel Müdürü Siyon Karmona, “Müşterilerimize en hızlı ve etkili çözümü sunabilmek için teknolojiyi sürekli yakından takip ediyoruz. 2017 yılında kurduğumuz Müşteri Etkileşim Merkezimizin teknolojik altyapısını ve yüzünü tamamıyla yeniledik. Bu sayede müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini daha etkili bir şekilde ölçebiliyoruz. Yeni alt yapımız ile daha hızlı ve daha etkili çözümler üreterek müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmek için çaba gösteriyoruz. Telefon, WhatsApp destek hattı, e-posta ve web sitesi kanallarıyla ayda yaklaşık 25.000 adet müşteri ile etkileşim içinde bulunan Müşteri Etkileşim Merkezimiz ile sektörde bir adım önde olmaya devam edeceğiz. Bu yatırım aslında müşterilerimize verdiğimiz değerin en önemli göstergesi. Değişen teknik altyapımızla birlikte, Müşteri Etkileşim Merkezimize gelen çağrıların direkt karşılanma oranını yüzde 95’in üzerine çıkarttık. Müşteri Etkileşim Merkezimizde görev yapan 16 kişilik profesyonel müşteri danışmanı ve 1 takım liderinden oluşan ekibimizle, müşterilerimize daha hızlı ve daha etkili hizmet sunarak lider bir çözüm sağlayıcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

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