Tasarımıyla dikkat çekti! İşte Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili!
Dünyanın en bilinen lüks otomobillerinden olan İtalyan Ferrari, markanın ilk tamamen elektrikli otomobili olan "Luce"yi görücüye çıkardı
İtalyancada “ışık” anlamına gelen dört kapılı Luce modeli, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile tasarım kolektifi LoveFrom işbirliğiyle geliştirildi. Otomobil, daha şimdiden hayranları ikiye bölmüş durumda.
Şirket, geniş iç hacim, üst düzey teknoloji donanımı ve 600 litrelik bagaj kapasitesiyle yalnızca performans değil günlük kullanım konforu da sunmayı amaçlıyor
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Roma’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Bu araç beş yıllık çalışmanın sonucu.” ifadesini kullandı.
Luce modeli, tamamen elektrikli güç aktarım sistemine rağmen Ferrari’nin geleneksel sürüş hissini korumayı hedefliyor.
Araçta, elektrikli motorun doğal titreşim seslerini güçlendiren özel bir sistem kullanıldı. Böylece markanın klasik V12 ve V8 motor mirasına alışık kullanıcıların sürüş deneyiminden kopmaması amaçlandı
Her tekerleğe ayrı motor yerleştirilen Luce’un 1000 beygir gücünün üzerinde performans sunduğu, saatte 310 kilometrenin üzerinde azami hıza ulaştığı ve 2,2 tonun üzerindeki ağırlığına rağmen yüksek çeviklik sağladığı belirtildi
Şirket, aracın tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunduğunu açıkladı
Araç iç mekanında Ferrari’nin klasik lüks anlayışı korunurken deri, cam ve anodize alüminyum yüzeyler tercih edildi.
Araç 2,5 saniyede 96 kilometre hıza çıkabiliyor.
Ayrıca Ferrari benzili ve hibrit araçlar da piyasaya sürmeye devam edeceğini vurguladı.
Ferrari, otomobilin akustik karakterini geliştirmek için beş yıl ve 40.000 kilometre pist testi yaptığı açıklanırken şirket, içten yanmalı motorun kuvvetli sesini sentetik olarak taklit etmek yerine, arka aks üzerindeki bir sensör aracılığıyla elektrik motorlarının uğultusunu yakalıyor, ardından sesi işliyor ve yükseltiyor.
Her tekerleğe özel bir motor yerleştirilmiş ve gelenek gereği Maranello’da geliştirilip üretilmiş. Ön motorlar 30.000 rpm, arka motorlar 25.500 rpm seviyelerine çıkıyor.
Aracın ön camı kaputla neredeyse tek parça gibi birleşiyor, silecekler ise ön camın altında değil A sütunlarının yanlarında duruyor.
Arkadan menteşeli kapılar, önde 23 ve arkada 24 inçlik dev jantlar, siyah cam yüzeyler ve alışılmışın dışındaki oranlar, Luce’u ilk bakışta Ferrari olarak tanımayı bile zorlaştırıyor.
FİYATI BELLİ OLDU Avrupa’da siparişlerin açıldığı belirtilirken otomobilin başlangıç fiyatının yaklaşık 550 bin euro seviyesinde olduğu açıklandı. Bu da yaklaşık 640 bin dolar anlamına geliyor./ kaynak: haber7
