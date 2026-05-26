AFAD duyurdu! Elazığ'da deprem meydana geldi!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Elazığ Sivrice'de 3,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 10.37'de gerçekleşen depremin 3,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
Kandilli depremin derinliğini 1,8 km olarak açıklarken AFAD 11.07 km olarak belirtti.
Gündem
Osmaniye'de korkutan sarsıntı! Yerin 7 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi!