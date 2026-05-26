Doktorları açıkladı! Entübe edilen Kadir İnanır’dan kahreden son dakika haberi
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda entübe edilen ünlü oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin endişe verici ve kritik bir gelişme yaşandı. Tedavi sürecini yakından takip eden uzman doktor heyetinin gerçekleştirdiği detaylı tetkiklerin ardından, usta sanatçının akciğerindeki ağır zatürrenin altında bir tümör olduğu tespit edildi. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre bu üzücü bulgu tıp fakültesindeki uzmanları alarma geçirirken, usta oyuncunun tedavi haritası sil baştan değiştirilerek acil bir ameliyat planı masaya yatırıldı.