Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!

Mahkeme koridorlarında alınan kararla genel başkanlık makamına yeniden dönen Kılıçdaroğlu'na karşı direnemeyen Özgür Özel ve avanesi, çareyi Ankara'dan kaçmakta buldu.

Meclis mesaisinin güya çok yoğun ve iyi geçtiğini iddia ederek pembe tablolar çizen Özel, yarın apar topar İzmir’e, oradan da memleketi Manisa’ya geçeceğini itiraf etti.

Genel merkez kapıları yüzüne kapanınca bayram ritüelleri bahanesine sığınan Özel, bayramın son günü Ankara’ya döneceğini belirterek parti içindeki taht kavgasından henüz tamamen vazgeçmediğinin sinyallerini verdi.

Kendisine yöneltilen "Bayramlaşma nerede yapılacak?" sorusuna bile net bir mekan gösteremeyen ve adeta yersiz yurtsuz kalan Özgür Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak" diyerek topu taca attı.