Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Mahkeme kararıyla koltuğu elinden kayan ve CHP Genel Merkezi’nden adeta yaka paça dışarı itilen Özgür Özel, içine düştüğü çaresizliği örtbas etmek için sokağa çıkma tiyatrosuna sarıldı. Meclis'te yandaş vekilleriyle yaptığı sığınma toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Özel, genel merkez binasına giremediği gerçeğini gizlemek istercesine, "Meclis'te yapmayacağız, halk ile birlikte büyük bir bayramlaşma yapacağız" diyerek açıkta kalmalarına kılıf uydurdu.
Mahkeme koridorlarında alınan kararla genel başkanlık makamına yeniden dönen Kılıçdaroğlu'na karşı direnemeyen Özgür Özel ve avanesi, çareyi Ankara'dan kaçmakta buldu.
Meclis mesaisinin güya çok yoğun ve iyi geçtiğini iddia ederek pembe tablolar çizen Özel, yarın apar topar İzmir’e, oradan da memleketi Manisa’ya geçeceğini itiraf etti.
Genel merkez kapıları yüzüne kapanınca bayram ritüelleri bahanesine sığınan Özel, bayramın son günü Ankara’ya döneceğini belirterek parti içindeki taht kavgasından henüz tamamen vazgeçmediğinin sinyallerini verdi.
Kendisine yöneltilen "Bayramlaşma nerede yapılacak?" sorusuna bile net bir mekan gösteremeyen ve adeta yersiz yurtsuz kalan Özgür Özel, "Bayramlaşmayı arkadaşlarımız duyuracak" diyerek topu taca attı.