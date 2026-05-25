Yardım için durmuşlardı! TAG Otoyolu’nda tır faciası: 1 ölü, 2 yaralı

TAG Otoyolu’nda arızalanan bir tıra yardım etmek için duran kişilerin bulunduğu noktada meydana gelen kaza, can kaybıyla sonuçlandı.

Kaza, TAG Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nurdağı istikametine seyir halinde olan H.K. (25) yönetimindeki 73 ABH 289 tır, lastik kısmından dumanlar çıkması üzerine yol kenarına park etti. Bu sırada polis memuru M.F.Ç. (29) idaresindeki 34 LH 0409 plakalı araç, aracı bozulan sürücüye yardım etmek için durdu. M.F.Ç. ve yanındaki H.K.‘ya bozulan tıra yardım etmeye çalışırken arkadan gelen İ.K. (39) yönetimindeki 01 AEB 552 plakalı tır çarptı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, tırın çarptığı H.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan M.F.Ç. Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'ne, tır sürücüsü İ.K. ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.