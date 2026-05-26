Icardi'ye komşu talip oldu!
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi henüz net kararını vermedi.
Galatasaray'ın 4 milyon euroluk teklifini yükseltmemesi beklenirken, Mauro Icardi'den gelecek cevaba gözler çevrildi.
Arjantinli santrforla ilgili belirsizliğin sürdüğü dönemde çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
OLIMPIAKOS TALİP OLDU
Yunanistan temsilcisi Olimpiakos'un Mauro Icardi'yi transfer etmek istediği öne sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Olimpiakos'un tecrübeli futbolcuya teklifte bulunduğu aktarıldı.
KABUL ETMEDİ
Mauro Icardi'nin Olimpiakos'tan gelen transfer teklifini kabul etmediği vurgulandı.