İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu
İran’ın güneyinde patlama seslerine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi. Bender Abbas’ın ardından Sirik ve Cask bölgelerinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran’ın güneyinde tansiyonu yükselten yeni bir gelişme yaşandı. Ülkenin liman bölgelerinde peş peşe patlama seslerinin duyulduğu yönündeki bilgiler kamuoyuna yansıdı.
İlk olarak Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinden gelen patlama haberlerinin ardından, şimdi de Sirik ve Cask bölgelerinde benzer seslerin duyulduğu bildirildi. Böylece İran’ın güney kıyı hattında kısa süre içinde birden fazla noktada hareketlilik yaşandığı iddiası ortaya çıktı.
İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, ülkenin güneyinde patlama sesleri duyuldu.
Patlama seslerinin ülkenin güneyinde bulunan liman kentlerinden Sirik ve Cask bölgesinde meydana geldiği belirtildi.
Patlama seslerinin nedenine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinde de daha önce patlama seslerinin duyulduğu açıklanmıştı.
