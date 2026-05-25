İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
İran’da yaklaşık 90 gün sonra internet erişimi yeniden sağlanacak. İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı’nın İletişim Bakanlığı Halkla İlişkiler Başkanı’na dayandırdığı haberde, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın ABD ve İsrail saldırıları sonrası ülke genelinde engellenen internet erişiminin 87 gün sonra açılması talimatını verdiği aktarıldı.
İran’da ABD ve İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana ülke genelinde internet erişiminde kesinti uygulanıyordu.
