  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doktorları açıkladı! Entübe edilen Kadir İnanır’dan kahreden son dakika haberi CHP’de “1 Haziran” kıyameti! Kılıçdaroğlu’nun kellesini alacağı ilk isim belli oldu Uzman isimden kurban eti uyarısı: Sağlığa çok zararlı! Bakan Ersoy Haydarpaşa'da ilk kez anlattı: Kapsamlı restorasyonla geleceğe hazırlanıyor Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş'tan Kurban Bayramı mesajı: Yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür “Herkesi bağışlarım, onu asla” demiş! İşte Kılıçdaroğlu’nun affetmeyeceği tek isim Kılıçdaroğlu'nu arayarak tebrik eden lider kim? Hiç vakit kaybetmedi! Tasarımıyla dikkat çekti! İşte Ferrari'nin ilk elektrikli otomobili! O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var Türkiye'yi bırakıp Yunanistan'ı seçtiler: Maalesef ülkemiz için acı haber
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

Bursa’da yaklaşık 7 ay önce Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı '0' seviyesine kadar düşerken, aradan geçen 220 günde tablo tamamen değişti.

#1
Foto - O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

Bursa’da iki fotoğraf arasındaki 220 günlük fark, barajlardaki değişimi çarpıcı şekilde ortaya koydu.

#2
Foto - O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

Geçtiğimiz yıl sonbaharda Bursa’nın önemli içme suyu kaynaklarından olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyeleri kritik seviyelerin altına düşmüş, kent genelinde kesinti gerçekleştirilmişti. Baraj havzalarında çatlayan zeminler ve kuruyan alanlar dikkat çekerken, "Bursa susuz mu kalacak?" sorusu kamuoyunun en çok konuştuğu konular arasında yer almıştı.

#3
Foto - O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

Aradan geçen yaklaşık 220 günlük süreçte ise özellikle kış aylarında etkili olan yoğun yağışlar ve Uludağ’daki kar erimeleri barajlardaki tabloyu tamamen değiştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile AKOM tarafından yapılan açıklamada, rezervuarlara yüksek debili su girişleri yaşandığı belirtilerek barajlarda kontrollü su salınımı gerçekleştirildiği duyuruldu.

#4
Foto - O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

Açıklamada kontrollü tahliye yapılan barajlar arasında Doğancı Barajı, Nilüfer Barajı, Büyükorhan (Cuma) Barajı, Çınarcık Barajı, Gölbaşı Barajı ve Boğazköy Barajı’nın bulunduğu bildirildi.

#5
Foto - O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

Doğancı Barajındaki yüzde 100 doluluk ve açılan kapaklarla yapılan tahliye işlemi dron ile görüntülendi.

#6
Foto - O ilimizde barajlarda seviye 0’dan yüzde 100’e çıktı! İki fotoğraf arasında 220 gün var

DSİ koordinasyonunda yürütülen tahliye süreci kapsamında akarsu yataklarında ani su yükselmeleri yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların dere yatakları ve baraj çevrelerinden uzak durmaları istendi. Yetkililer ayrıca ulaşım yolları, tarım arazileri ve düşük kotlu bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’da bazı üst düzey görev de..
Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi
Siyaset

Alnı secdeli Cumhurbaşkanı’na bu muhalefetin sebebi ne? Arıtürk'ün Bilgi Üniversitesi çelişkisi

Mütedeyyin camiada tanınan isimlerden Hukukçu Ramazan Arıtürk’ün, Bilgi Üniversitesi’ne ilişkin peş peşe yaptığı çıkışlar tartışma konusu ol..
İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!
Gündem

İran'da son buluyor! Pezeşkiyan'dan beklenen talimat geldi!

İran’da yaklaşık üç aydır devam eden büyük internet kesintisinin ardından, siber dünya için yeniden açılma adımı atıldı.
Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!
Dünya

Suudi Arabistan'da 8 Türk vatandaşı gözaltına alındı!

Suudi Arabistan Hac Güvenlik Kuvvetleri, hac düzenlemeleri ve talimatlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Türk vatandaşı 8 kişinin gözaltına ..
İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber
Dünya

İsrail’e arka bahçesi GKRY’den kötü haber

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan Temsilciler Meclisi seçiminden, İsrail karşıtı çıkışlarıyla öne çıkan partiler ve aşırı sağ güçlenerek..
ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var
Dünya

ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var

İran basını, Basra Körfezi’nde Lark Adası’nın güneyindeki İran gemilerine yönelik düzenlenen saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23