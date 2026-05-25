Siyonist Netanyahu'dan ateşkes kalleşliği! Lübnan'da göç dalgası yeniden başladı!
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ateşkesi hiçe sayarak orduya Lübnan'a yönelik saldırıları artırma talimatı vermesinin ardından, başkent Beyrut’un Dahiye bölgesi sakinleri evlerini bir kez daha terk etmek zorunda kaldı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişleteceği yönündeki tehditlerinden sonra Dahiye'de çok sayıda kişi bölgeden ayrılmaya başladı.
Sosyal medyada paylaşılan videolarda, Dahiye'nin bazı çıkış güzergahlarında uzun araç kuyrukları oluştuğu görüldü.
"Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye İsrail'in 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda sıkça hedef alınmış ve on binlerce aile evini terk etmek zorunda kalmıştı.
Ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesiyle birlikte Dahiye sakinlerinin önemli kısmı evlerine dönmüştü.
