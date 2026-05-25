Dün hain diyerek resmini indirdikleri Kılıçdaroğlu'na mahkeme şamarı sonrası odasını teslim ettiler!
CHP'deki koltuk savaşı rezaleti, mahkeme kararıyla birlikte tam bir komediye ve riyakarlık tablosuna dönüştü. Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından koltuğu zorla elinden alınan Kemal Kılıçdaroğlu yasal olarak Genel Başkanlığa geri dönerken, dün kendisini hain ilan eden Özgür Özel ve yandaşları büyük bir şok yaşayarak genel merkezde köşe kapmaca oynamaya başladı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti genel merkezinde indirilen fotoğrafı tekrar asılırken, isimliği de 12. katta bulunan makam odasına takıldı.
21 Mayıs Perşembe günü çıkan ’mutlak butlan’ kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı görevine tekrar dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki olarak genel merkezdeki fotoğrafı indirilmişti. Dün ise genel merkezde bulunan Özgür Özel’in fotoğrafı indirilmişti. Bugün CHP Genel Merkezi’nde tekrardan Kemal Kılıçdaroğlu’nun renkli fotoğrafı asıldı. Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Özgür Özel’in de fotoğrafı siyah beyaz olarak duvara asıldı. Öte yandan 12. katta bulunan makam odasının kapısına Kemal Kılıçdaroğlu’nun adının olduğu isimlik de takıldı.
