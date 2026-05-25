‘Ekrem İmamoğlu bu ülke için çok büyük tehlike’ Nuray Başaran’dan Akit TV’ye özel açıklamalar

Kurultay sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Başaran, özellikle Ekrem İmamoğlu’nun süreçteki rolüne vurgu yaparak sert ifadeler kullandı.

Başaran konuşmasında, “Ekrem İmamoğlu bu ülke için çok büyük tehlike” ifadelerini kullanırken, CHP kurultayında yaşanan oy tartışmalarına dikkat çekti.

“Kurultayın Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’ydu”

Nuray Başaran, CHP’nin 38. Kurultayı’nda divan başkanlığı görevini Ekrem İmamoğlu’nun yürüttüğünü hatırlatarak, süreçte yaşanan usulsüzlük iddialarının bu nedenle daha da önemli hale geldiğini savundu.

Başaran, kurultayda tartışmalı oylar bulunduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

“18 hatalı oy var.”

“Bu oyların tamamı Kemal Kılıçdaroğlu’na verilmiş oylar.”

“Özgür Özel’in ise bir tane bile oyu iptal edilmemiş.”

“Kurultay süreci tartışmalı hale geldi”

Başaran, kurultay sonrası ortaya çıkan “mutlak butlan” tartışmalarının tesadüf olmadığını ifade ederek, CHP içerisindeki güç mücadelesinin giderek daha görünür hale geldiğini söyledi.

Açıklamalarında, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilimin yalnızca siyasi değil, aynı zamanda hukuki bir boyuta ulaştığını savundu.

“CHP içindeki kavga büyüyor”

Nuray Başaran, CHP’de yaşanan gelişmelerin sadece parti içi bir liderlik yarışı olmadığını ileri sürerek, kurultay sürecinin ilerleyen dönemde daha büyük siyasi krizlere yol açabileceğini iddia etti.

Başaran’ın açıklamaları, CHP’de “şaibeli kurultay” ve “mutlak butlan” tartışmalarının yeniden gündemin üst sıralarına taşınmasına neden oldu.