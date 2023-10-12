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Dünya Von der Leyen Müslümanları hedef aldı! Tarihi bir skandal yaşandı
Dünya

Von der Leyen Müslümanları hedef aldı! Tarihi bir skandal yaşandı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 01:12:00 -
Von der Leyen Müslümanları hedef aldı! Tarihi bir skandal yaşandı

Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen yeni bir skandala daha imza attı. Leyen, Avrupa Komisyonu üyeleriyle birlikte İsrail için saygı duruşunda bulundukları fotoğrafı paylaşarak İsrail'in yanında olduklarını açıklarken, Gazze'de öldürülenler için de saygı duruşunda bulunacak mısınız? sorusuna 'Hiç zannetmiyorum onlar Müslüman' cevabını verdi.

Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamı sürüyor. İsrail'in saldırıları sonucunda bini aşkın Filistinli hayatını kaybederken Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen yeni bir skandala daha imza attı.

Von der Leyen sosyal medya hesabından utanç verici bir paylaşımda bulunarak Avrupa Komisyonu üyeleriyle birlikte İsrail için saygı duruşunda bulundukları fotoğrafı paylaştı. Leyen, paylaşımına "Avrupa İsrail'in yanındadır" notu da düştü.

'İsrail'de gerçekleştirilen zulüm için saygı duruşunda bulunuyoruz'

Von der Leyen, İsrail'in, Filistin üzerindeki katliamını meşrulaştırdığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği zulmün kurbanları için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyoruz.

Hamas'ın terör eyleminin hiçbir gerekçesi olamaz. Bu İsrail için, Yahudi halkı için ve aynı zamanda Avrupa için bir trajedidir.
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Avrupa İsrail'in yanındadır.

'Gazze'de öldürülenler Müslüman'

Öte yandan, Von der Leyen'in kendisine yöneltilen "İsrail tarafından katledilen Müslüman Gazzeliler için saygı duruşunda bulunacak mısınız?" sorusuna ise alçak bir cevap vererek, "Hiç zannetmiyorum, çünkü Gazze'de öldürülenler Müslüman" dediği iddia edildi.

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