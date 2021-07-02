Volvo'nun yeni arabısında dikkat çeken tasarım

Dünya otomotiv devi Volvo, elektrikli konsept otomobili Recharge'ı duyurdu. Orta direkleri olmayan fütüristik tasarıma sahip araç, geniş iç hacmi ile de dikkat çekiyor. Volvo'nun tanıtımını yaptığı otomobil, yakın gelecekteki tasarımından esintiler sundu. Büyük bir multimedya ve navigasyon ekranına sahip olan araç, direksiyon simidinin arkasında ise küçük bir ekran içeriyor.

İsveç Volvo, 2030 yılına kadar tamamen elektrik motorlu araçlara geçiş yapmak istiyor.